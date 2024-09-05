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Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrenciler 2024-2025 eğitim öğretim yılı yurt giriş çıkış saatlerini merak ediyor. Yapılan açıklamalarda öğrencilere daha düzenli ve disiplinli bir yurt hayatı sunmak amacıyla bu saatlere titizlikle uymaları gerektiği vurgulanıyor. Peki, KYK yurt giriş çıkış saatleri nasıl? KYK yurt izinleri kaç gün? İşte detaylar!

KYK YURT GİRİŞ ÇIKIŞ SAATLERİ NASIL? KYK yurtlarındaki yeni düzenlemeye göre, öğrenciler sabah saat 06:00 itibarıyla yurt dışına çıkış yapabilecekler. Akşam ise en geç 23:00'e kadar yurtta olmaları gerekiyor. Bu saatler dışında yurtta olmayan öğrenciler için çeşitli uyarı cezaları uygulanacağı bildirildi.