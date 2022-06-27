KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2022 KYK yurt başvuru tarihleri! Kimler KYK yurt başvurusu yapabilir? İşte şartlar...

2022 KYK yurt başvuru tarihleri ve ücreti merak konusu oldu. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından her yıl başvurular belirli tarihlerde alınıyor. Üniversite öğrencileri başvurduktan sonra kabul edilmeleri halinda ilk olarak ücret ödemesini gerçekleştirmeli. KYK yurt ücretleri değişkenlik göstermektedir. Öğrenciler kendilerinden istenen depozitoyu yatırıp ilk ayın ücretini de ödedikten sonra KYK yurtlarında kalabilir. Peki KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Kimler KYK yurt başvurusu yapabilir? Başvuru şartları neler?
KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2022?
Öncelikle KYK yurt başvurularının henüz başlamadığını belirtelim. 2022-2023 eğitim dönemi için kredi ve burs başvurularının Ekim ayında alınmaya başlanması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir. En sıcak gelişmeleri için Takvi.com.tr'yi takip edebilirsiniz.
Öte yandan geçtiğimiz yıllarda başvurular Ağustos ayının son haftası ya da Eylül ayının ilk haftası başlardı. 2021-2022 yurt başvuruları da 6 Eylül'de e-Devlet üzerinden başlamıştı.
KYK YURT VE BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK yurt ve burs başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru sırasında öğrenciler ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgileri dolduracaklar.
KYK YURDU KİMLERE ÇIKAR? KYK YURT BAŞVURUSU ŞARTLARI NEDİR? KİMLER BAŞVURABİLİR?
KYK yurtlarına başvuru yapabilecek olan öğrenciler, aşağıdaki kriterleri sağlamaları halinde başvuru yapacak olup, bilgiler doğrultusunda başvuru şartlarına uyumluluk gösteren adaylar, KYK yurtlarında barınma hakkına sahip olacaklar
a) Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması.
b) Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu veya programının, ailesinin ikamet ettiği il veya ilçe sınırları dışında bulunması.