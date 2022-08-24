KYK yurt başvuruları başladı mı? 2022 KYK yurt başvurusu nasıl, nereden yapılır? e-Devlet KYK yurt başvuru ekranı!

Yurt başvuruları BAŞLADI MI? 2022 KYK yurt başvurusu nasıl, nereden yapılır? soruları sabah saatlerinden itibaren sıklıkla araştırılmaya başlandı. YKS tercih işlemlerini tamamlayan milyonlarca öğrenci şimdilerde üniversite kayıt işlemlerini yapıyor. Kayıt dönemi 26 Ağustos 2022 tarihinde sona erecek. Elektronik üniversite kayıtları ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında alındı. Yurt başvuruları merakla beklenirken de Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'dan açıklama geldi. İşte o açıklama ve e-Devlet KYK yurt başvuru ekranı!
YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
KYK yurt başvuruları 24 Ağustos 2022 tarihi itibariyle başladı.
E-DEVLET KYK YURT BAŞVURU EKRANI
KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK yurt başvuruları e-Devlet Kapısı üzerinden yapılmaktadır. Başvuru sırasında öğrenciler ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgileri dolduracaklar.
KİMLER KYK YURT BAŞVURUSU YAPABİLİR? İŞTE ŞARTLAR...
Ön lisans öğrencileri,
Lisans öğrencileri,
İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, (intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.
Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.
a) Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması.
b) Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu veya programının, ailesinin ikamet ettiği il veya ilçe sınırları dışında bulunması.