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    • Eğitim
    • 24.08.2022 10:56
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    • 24.08.2022 10:59
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    KYK yurt başvuruları başladı mı? 2022 KYK yurt başvurusu nasıl, nereden yapılır? e-Devlet KYK yurt başvuru ekranı!

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'ndan son dakika açıklama geldi. Üniversite kayıtlarının başlamasıyla birlikte yurt başvuru tarihleri merak ediliyordu. Milyonlarca öğrenciye müjde! Peki Yurt başvuruları BAŞLADI MI, ne zaman başlayacak? 2022 KYK yurt başvurusu nasıl, nereden yapılır? Kimler KYK yurt başvurusu yapabilir? İşte e-Devlet www.turkiye.gov.tr GSB yurt başvuru ekranı ve diğer detaylar...

    YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

    Yurt başvuruları BAŞLADI MI? 2022 KYK yurt başvurusu nasıl, nereden yapılır? soruları sabah saatlerinden itibaren sıklıkla araştırılmaya başlandı. YKS tercih işlemlerini tamamlayan milyonlarca öğrenci şimdilerde üniversite kayıt işlemlerini yapıyor. Kayıt dönemi 26 Ağustos 2022 tarihinde sona erecek. Elektronik üniversite kayıtları ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında alındı. Yurt başvuruları merakla beklenirken de Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'dan açıklama geldi. İşte o açıklama ve e-Devlet KYK yurt başvuru ekranı!

    YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

    KYK yurt başvuruları 24 Ağustos 2022 tarihi itibariyle başladı.

    E-DEVLET KYK YURT BAŞVURU EKRANI

    KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    KYK yurt başvuruları e-Devlet Kapısı üzerinden yapılmaktadır. Başvuru sırasında öğrenciler ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgileri dolduracaklar.

    KİMLER KYK YURT BAŞVURUSU YAPABİLİR? İŞTE ŞARTLAR...

    Ön lisans öğrencileri,

    Lisans öğrencileri,

    İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, (intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

    Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

    ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

    Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

    Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

    a) Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması.

    b) Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu veya programının, ailesinin ikamet ettiği il veya ilçe sınırları dışında bulunması.

        c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık,

        d) Cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama, kamu barışına karşı suçlar veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, hayasızca hareketler, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike, teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkan sağlama, reklamını yapma veya para nakline aracılık etme suçlarından mahkûm olmaması.
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        Haberler Eğitim KYK yurt başvuruları başladı mı? 2022 KYK yurt başvurusu nasıl, nereden yapılır? e-Devlet KYK yurt başvuru ekranı!
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