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    • Eğitim
    • 24.08.2022 11:23
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    • 24.08.2022 11:29
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    DGS üniversite TABAN PUANLARI, BAŞARI SIRALAMASI VE KONTENJANLARI! 2022 DGS tercih kılavuzu ve tercih kodları: Okul öncesi öğretmenliği, ilahiyat...

    DGS tercihleri başladı. Son dakika ÖSYM duyurusuyla DGS tercih işlemleri, 24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak. Tercihlerin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda yapabileceği belirtildi. İşte 2022 DGS tercih kılavuzu ve tercih kodları! DGS üniversite TABAN PUANLARI, BAŞARI SIRALAMASI VE KONTENJANLARI: Okul öncesi öğretmenliği, Sağlık yönetimi, ilahiyat, mimarlık, inşaat mühendisliği....

    Dgs üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!

    2022 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) tercih işlemleri başladı. ÖSYM DGS tercih kılavuzunu yayımladı. Tercih işlemleri, 01 Eylül 2022 tarihinde saat 23:59'da sona erecek. Peki DGS üniversite TABAN PUANLARI, BAŞARI SIRALAMASI VE KONTENJANLARI yayımlandı mı? İşte 2022 DGS tercih kılavuzu ve tercih kodları!

    DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

    DGS 2022 tercihleri başladı. ÖSYM'den son dakika yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

    ''2022-DGS tercih işlemleri, 24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 24 Ağustos 2022 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak yapabileceklerdir.

    Yerleştirme işleminde, 2022-DGS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2022-DGS Yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.''

    DGS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    DGS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI, BAŞARI SIRALAMASI VE KONTENJANLARI!

    DGS tercih kılavuzu yayımlandı. Kılavuzda DGS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlara ve tercih kodlarına ulaşabilirsiniz.

    TABLO-1. Merkezi Yerleştirme İle Dikey Geçiş Yapılacak Yükseköğretim Lisans Programları

    TABLO-1'de Yer Alan Yükseköğretim Lisans Programlarının Koşul ve Açıklamaları

    TABLO-2. Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları

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        Haberler Eğitim DGS üniversite TABAN PUANLARI, BAŞARI SIRALAMASI VE KONTENJANLARI! 2022 DGS tercih kılavuzu ve tercih kodları: Okul öncesi öğretmenliği, ilahiyat...
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