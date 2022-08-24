DGS üniversite TABAN PUANLARI, BAŞARI SIRALAMASI VE KONTENJANLARI! 2022 DGS tercih kılavuzu ve tercih kodları: Okul öncesi öğretmenliği, ilahiyat...

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

DGS 2022 tercihleri başladı. ÖSYM'den son dakika yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

''2022-DGS tercih işlemleri, 24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 24 Ağustos 2022 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak yapabileceklerdir.

Yerleştirme işleminde, 2022-DGS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2022-DGS Yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.''

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