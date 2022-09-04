Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen İOKBS bursluluk sınavı bu yıl 4 Eylül'de düzenlenecek. Sınav için hazırlıklarına devam eden binlerce öğrenci bir yandan da bir çok soruyu gündeme taşıdı. Bu kapsamda 'Bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? 2022 İOKBS Bursluluk parası ne kadar? soruları yoğun olarak araştırılıyor. İşte 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11'inci sınıf MEB Bursluluk sınavı taban puanlarıve diğer detaylar...
4 EYLÜL İOKBS BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?
Bursluluk sınav giriş belgeleri önümüzdeki günlerde yayımlanacak. Öğrenciler diledikleri zaman www.meb.gov.tr adresinden giriş belgesi sorgulama işlemi yapabilir.
BURSLULUK SINAVI NEDİR?
Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Türkiye'de her yıl düzenlenen bir bursluluk sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.
Her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır. Bu yıl 60 bin öğrenciye burs imkanı sağlanması kararlaştırılmıştır.
İOKBS BURSU NE KADAR?
Bursluluk parası miktarı her yıl ocak ve temmuz aylarında memur maaş katsayısına göre değişiyor. Ortaöğretim öğrencilerine burs ödemeleri aylık olarak en geç her ayın 25'inde ödenir.
PYBS bursları geçtiğimiz yıl 457 lira olarak hesaplara yatırılmaktaydı. Bu yıl da zamlı olarak yatırılacak olan PYBS burslarının 600 TL civarında olması bekleniyor.
5. SINIF BURSLULUK SINAVI KAZANMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİR?
5. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462,356
5. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 464,845
5. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
5. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 452,258