KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 KYK yurt başvuru sonuç e-Devlet sorgulama ekranı!

E-DEVLET ÜZERİNDEN SORGULAMA

KYK yurt başvuru sonuçları, e-Devlet platformu üzerinden kolaylıkla sorgulanabilecek. Öğrenciler, sonuçları e-Devlet üzerinden takip edebilecekler ve gerekli bilgilere hızlıca ulaşabilecekler.

E-DEVLET KYK YURT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

KİMLER KYK YURT İMKANINDAN FAYDALANAMAYACAK?

KYK yurtlarından faydalanmak isteyen öğrencilerin bazı kriterlere uyması gerekiyor. Örgün eğitime kaydı olmayan, öğretim kurumlarından uzaklaştırma cezası almış, sabıka kaydı veya bulaşıcı hastalığı olan, akıl ve ruh sağlığı yerinde olmayan öğrenciler ile yurt başvurusu yapılan belediye sınırları içerisinde ailesi ikamet eden öğrenciler, bu imkandan yararlanamayacak.