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KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 KYK yurt başvuru sonuç e-Devlet sorgulama ekranı!

2024-2025 eğitim öğretim yılı için Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuruları, 24 Ağustos tarihinde sona erdi. Yüz binlerce öğrenci, başka şehirlerdeki eğitim hayatlarına başlamak için yurt sonuçlarını bekliyor. Sonuçlar, e-Devlet üzerinden erişime açılacak ve öğrenciler kazandıkları illerde hazırlıklara başlayacak. Peki, KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2024 KYK yurt başvuru sonuç e-Devlet sorgulama ekranı!

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Giriş Tarihi 27 Ağustos 2024, 11:01 Güncelleme 27 Ağustos 2024, 11:01
KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 KYK yurt başvuru sonuç e-Devlet sorgulama ekranı!

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2024-2025 KYK yurt başvuru sonuçları, öğrencilerin merakla beklediği önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılan duyurularla öğrencilerin merakla beklediği 2024-2025 eğitim yılı KYK yurt başvuru sonuçları yakında açıklanacak.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuruların tamamlanmasının ardından KYK yurt başvuru sonuçlarının Eylül ayının ilk haftasına kadar açıklanması öngörülüyor. Geçtiğimiz yıl sonuçların 13 Eylül'de açıklandığı göz önünde bulundurulduğunda benzer bir takvimin izleneceği tahmin ediliyor.

BAŞVURU DEĞERLENDİRME SÜRECİ VE SONRASI

KYK yurt başvuruları, değerlendirme sürecinin ardından belirlenen tarihte açıklanacak. Sonuçların açıklanmasının hemen ardından kesin kayıt süreci başlayacak ve bu süreçte kesin kayıtlarını yapmayan öğrencilerin yerine yedek yerleştirmeler devam edecek.

E-DEVLET ÜZERİNDEN SORGULAMA

KYK yurt başvuru sonuçları, e-Devlet platformu üzerinden kolaylıkla sorgulanabilecek. Öğrenciler, sonuçları e-Devlet üzerinden takip edebilecekler ve gerekli bilgilere hızlıca ulaşabilecekler.

E-DEVLET KYK YURT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

KİMLER KYK YURT İMKANINDAN FAYDALANAMAYACAK?

KYK yurtlarından faydalanmak isteyen öğrencilerin bazı kriterlere uyması gerekiyor. Örgün eğitime kaydı olmayan, öğretim kurumlarından uzaklaştırma cezası almış, sabıka kaydı veya bulaşıcı hastalığı olan, akıl ve ruh sağlığı yerinde olmayan öğrenciler ile yurt başvurusu yapılan belediye sınırları içerisinde ailesi ikamet eden öğrenciler, bu imkandan yararlanamayacak.

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