AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı! 2024 AÖF yaz okulu sınav sonuçları nasıl, nereden öğrenilir?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavlarına katılan binlerce öğrenci, sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Tek oturumda yapılan ve her ders için 20 sorudan oluşan 30 dakikalık sınavlar sonrası öğrencilerin aklındaki en önemli soru, sonuçların ne zaman açıklanacağı oldu.