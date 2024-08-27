AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı! 2024 AÖF yaz okulu sınav sonuçları nasıl, nereden öğrenilir?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavlarına katılan binlerce öğrenci, sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Tek oturumda yapılan ve her ders için 20 sorudan oluşan 30 dakikalık sınavlar sonrası öğrencilerin aklındaki en önemli soru, sonuçların ne zaman açıklanacağı oldu.
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?
Geçtiğimiz yıl sonuçlar Ağustos sonu duyurulmuştu. Bu yıl da benzer bir takvim işliyor olup, öğrencilerin ve adayların sonuçların ağustos ayının son haftasında duyurulmasını bekledikleri biliniyor.
AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
AÖF yaz okulu sınav sonuçları, Anadolu Üniversitesi'nin eKampüs sistemi üzerinden erişime sunulacak. Öğrenciler, TC kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak "ekampus.anadolu.edu.tr" adresi üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecekler.
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