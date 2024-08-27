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AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı! 2024 AÖF yaz okulu sınav sonuçları nasıl, nereden öğrenilir?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından bu ay gerçekleştirilen yaz okulu sınavlarının ardından öğrencilerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Her ders için 20 soruluk ve 30 dakikalık tek oturumda tamamlanan sınavlarda binlerce aday ter döktü. AÖF akademik takvimine göre yaz okulu dersleri 1 Temmuz’da başlamış ve sınavlarla sona ermişti. Peki, 2024 AÖF yaz okulu sınav sonuçları nasıl, nereden öğrenilir? İşte AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı!

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Giriş Tarihi 27 Ağustos 2024, 10:06 Güncelleme 27 Ağustos 2024, 10:08
AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı! 2024 AÖF yaz okulu sınav sonuçları nasıl, nereden öğrenilir?

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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavlarına katılan binlerce öğrenci, sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Tek oturumda yapılan ve her ders için 20 sorudan oluşan 30 dakikalık sınavlar sonrası öğrencilerin aklındaki en önemli soru, sonuçların ne zaman açıklanacağı oldu.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

Geçtiğimiz yıl sonuçlar Ağustos sonu duyurulmuştu. Bu yıl da benzer bir takvim işliyor olup, öğrencilerin ve adayların sonuçların ağustos ayının son haftasında duyurulmasını bekledikleri biliniyor.

AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

AÖF yaz okulu sınav sonuçları, Anadolu Üniversitesi'nin eKampüs sistemi üzerinden erişime sunulacak. Öğrenciler, TC kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak "ekampus.anadolu.edu.tr" adresi üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecekler.

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF Sınav Sonuçları ile İlgili Önemli Bilgiler ve Tavsiyeler

AÖF sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler, aldıkları puanları değerlendirerek gelecek dönem planlamalarını yapacaklar. Sonuçların açıklanmasının ardından itiraz süreçleri ve diğer akademik işlemler hakkında da bilgilendirme yapılması bekleniyor. Öğrencilere sonuçlarını düzenli olarak kontrol etmeleri ve gerekli görürlerse itiraz haklarını kullanmaları tavsiye edilir.

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