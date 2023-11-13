KYK öğrenim bursu alan öğrenciler uyarıldı! 6 şartı taşımayan yandı kredisi kesilecek! Dilekçe ile müracaat etmesi gerekiyor

KYK BURSU KREDİYE DÖNÜŞÜR MÜ? Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun açıkladığı bilgiler çerçevesinde kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; (öncelikli burs verilecek öğrenciler) kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile veya bizzat Genel Müdürlük adresine müracaat etmesi gerekmektedir.

KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun. 19 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın." KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR? Yüksek öğrenim gören öğrencilere devlet tarafından karşılıksız olarak verilen KYK bursu için 2024 yılında geçerli olacak rakamları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. 2024 yılı kredi ve burs miktarları; Lisans öğrencileri için 1.250 TL'den 2 bin TL'ye, Yüksek lisans öğrencileri için 2 bin 500 TL'den 4 bin TL'ye Doktora öğrencileri için 3 bin 750 TL'den 6 bin TL'ye çıkarıldı.

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK? İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır. Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrenciler, bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.