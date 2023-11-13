KYK öğrenim bursu alan öğrenciler uyarıldı! 6 şartı taşımayan yandı kredisi kesilecek! Dilekçe ile müracaat etmesi gerekiyor

Kredi ve Yurtları Kurumu (KYK) tarafından her ay ödenen burs ve kredilerden milyonlarca öğrenci yararlanıyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılında burs almak isteyen öğrenciler başvurularını geçtiğimiz haftalarda tamamlamıştı. Gözler bir süredir başvuru sonuçlarındayken açıklama az evvel geldi. Bakan Bak, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Sevgili gençler, GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı.'' dedi. Peki öğrencilerin burs ve kredileri hangi durumlarda kesilir? Kredi bursa dönüşür mü? İşte bilinmesi gerekenler...
BURS HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?
• Başarısız olma,
• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,
• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, ders kaydı yaptırmama
• Öğretim kurumunun kapatılması,
• Bakanlığımıza bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alma,
• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.
KREDİ HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?
• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya geçici olarak uzaklaştırma
• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, ders kaydı yaptırmama
• Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,
• Öğretim kurumunun kapatılması,
• Bakanlığımıza bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alınması,
• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.