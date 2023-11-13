KYK kredi faizi kalktı mı 2023? KYK öğrenim kredisi faizi var mı? Faiz oranı ne kadar, nasıl hesaplanır 2023-2024?

Kredi ve Yurtlar Kurumu 'nun (KYK) burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından birçok öğrenci, burs almaya hak kazanamamanın ardından KYK kredisine yönelik araştırmalara yöneldi. Özellikle krediye yönelen öğrenciler, ödeme tutarlarını merak ediyor ve bu konuda arama motorlarında çeşitli sorgulamalar yapıyor.

Öğrenim süresi boyunca alınan toplam kredi miktarına Türkiye İstatistik Kurumu'nun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ndeki (Yİ-ÜFE) artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi suretiyle tespit edilmektedir. Yani kısaca alınan toplam kredi + Yİ-ÜFE ilavesi şeklindedir.

Burs/kredi taahhütnamesini onaylayan öğrenciler, "aylık bazda ve izleyen yıllardaki artış oranları dikkate alınarak kendilerine ödenecek olan öğrenim kredisi tutarını belirtilen şartlarla ödeyeceğini, öğrenim kredisi ve burs tutarları ile yıllar bazında artırılan bu tutarların kendilerine banka aracılığıyla ödenmesini, taahhütname aşamasında belirtilen tutarın tahmini rakam olduğunu" kabul ve taahhüt etmektedir.

KYK ÖN LİSANS, LİSANS, YÜKSEK LİSANS NE KADAR GERİ ÖDER?

Öğrenim kredisi alan öğrencilerin borcu, kredilerinin verildiği tarihten öğretim kurumunun normal öğrenim süresi bitimine kadar geçen süre veya herhangi bir sebeple kredilerinin kesildiği tarihe kadar öğrenim kredisi olarak verilen miktar kadardır.

Öğrenim ve/veya katkı kredisi alan öğrenciler, kredi alma aşamasında düzenledikleri "Burs/Kredi Taahhütnamesi"nde borçlarını tebligat beklemeksizin normal öğrenim sürelerinin bitiminden itibaren iki yıl sonraki aydan başlayarak kredi aldıkları süre kadar aylık taksitler halinde ödeyeceklerini taahhüt etmektedir.