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    • Eğitim
    • 05.01.2022 15:14
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    • 05.01.2022 15:19
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    KYK Ocak bursu ne zaman yatacak? 2022 KYK 3 aylık toplu para ne zaman ödenecek?

    Milyonlarca öğrenci yeni yılın gelmesiyle birlikte Ocak ayı burslarının ne zaman yatırılacağını öğrenmek istiyor. Bilindiği üzere her ay Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından burs ya da kredi ödemesi yapılıyor. İlk kez burs alacak olanlar ödemelerin ne zaman yatırılacağı konusunda araştırma yapıyor. Peki, KYK Ocak bursu ne zaman yatacak? 2022 KYK 3 aylık toplu para ne zaman ödenecek? İşte merak edilen soruların yanıtı...

    KYK Ocak bursu ne zaman yatacak?

    Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Ocak ayı burs ve kredi ödemelerinin ne zaman hesaplarda olacağı sorgulanıyor. Öğrenciler kurum tarafından burs ve kredi ödemelerine ilişkin yapılacak olan açıklamaya odaklandı. Peki, KYK Ocak bursu ne zaman yatacak? 2022 KYK 3 aylık toplu para ne zaman ödenecek? İşte merak edilenler...

    BURS/KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIYOR?

    İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

    2022 KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ KAÇ TL?

    Aylık burs ve kredi miktarı şu şekilde oldu:

    Lisans: 850 TL

    Yüksek Lisans: 1.700 TL

    Doktora: 2.550 TL

    KYK TOPLU PARA NE ZAMAN YATACAK?

    3 aylık toplu burs kredi ödemesi ne zaman yapılacak soru akıllarda yer edinirken henüz bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

        KREDİNİN BURSA DÖNÜŞMESİ İÇİN NE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?

        Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; (öncelikli burs verilecek öğrenciler) kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile veya bizzat Genel Müdürlük adresine müracaat etmesi gerekmektedir.

        İlk defa burs/kredi alacak öğrencilerin taahhütnamelerini nasıl ve ne zaman düzenlemeleri gerekmektedir?

        Burs veya kredi tahsis edilen 18 yaş ve üzerinde olan öğrenciler taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığın linkine ulaşarak e-Devlet şifreleri ile; 18 yaşından küçük öğrenciler, taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığın linkine ulaşarak anne veya babanın e-Devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-Devlet şifreleri ile; 15 yaşından küçük ya da anne ve babası olmayan öğrenciler ise anne veya babaları şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden herhangi birine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilirler.
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        Haberler Eğitim KYK Ocak bursu ne zaman yatacak? 2022 KYK 3 aylık toplu para ne zaman ödenecek?
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