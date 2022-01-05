Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Ocak ayı burs ve kredi ödemelerinin ne zaman hesaplarda olacağı sorgulanıyor. Öğrenciler kurum tarafından burs ve kredi ödemelerine ilişkin yapılacak olan açıklamaya odaklandı. Peki, KYK Ocak bursu ne zaman yatacak? 2022 KYK 3 aylık toplu para ne zaman ödenecek? İşte merak edilenler...
BURS/KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIYOR?
İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.
2022 KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ KAÇ TL?
Aylık burs ve kredi miktarı şu şekilde oldu:
Lisans: 850 TL
Yüksek Lisans: 1.700 TL
Doktora: 2.550 TL
KYK TOPLU PARA NE ZAMAN YATACAK?
3 aylık toplu burs kredi ödemesi ne zaman yapılacak soru akıllarda yer edinirken henüz bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.