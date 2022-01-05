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    • Eğitim
    • 05.01.2022 10:34
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    • 05.01.2022 10:36
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    Okullar kapanır mı? Okullar son dakika ne zaman kapanacak? İşte yüz yüze eğitim MEB son açıklamalar...

    Okulların koronavirüs nedeniyle kapatılıp kapatılmayacağı son günlerde milyonlarca öğrencinin gündeminde yer edindi. Öğrenci ve veliler bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaları takip ediyor. Bilindiği üzere dünya genelinde ve ülkemizde Omicron varyantının yayılmasıyla vaka sayılarında artış yaşandı. Peki, okullar kapanır mı? Okullar son dakika ne zaman kapanacak? İşte yüz yüze eğitim MEB son açıklamalar...

    Okullar kapanır mı? İşte son açıklamalar...

    Okullar kapanır mı sorusu son günlerin en merak edilen sorularından birisi oldu. Dünyada etkisini gösteren Omicron varyantı nedeniyle vaka sayılarında artış yaşanırken gözler okulların kapatılıp kapatılmayacağına çevrildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konu hakkında önemli bir son dakika açıklaması yaptı. Peki, okullar kapanır mı? Okullar son dakika ne zaman kapanacak? İşte yaşanan son gelişme...

    OKULLAR KAPANIR MI?

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada, "Şu an için okullarımızda önlemlerimizi değiştireceğimiz, yeni önlemlere başvuracağımız herhangi bir alarm durumu söz konusu değil." dedi.

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

    Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası "Her ne kadar hasta sayılarımızda artış yaşansa da, hastaneye yatış, yoğun bakım ve vefat sayılarımızda hamdolsun henüz endişe edilecek bir durum gözükmüyor." ifadelerini kulladı. Yüz yüze eğitimin devam edeceğini açıklayan Erdoğan, "Eğitim, her dönemde olduğu gibi salgın sürecinde de önceliklerimizin en başında yer almayı sürdürüyor. Dünyanın salgında okulların ilk açılması ve son kapatılması gereken yerler olduğu konusunda mutabık kaldığını görüyoruz. Ülkemizdeki öğretmenlerin en az iki doz aşılanma oranları, bugün itibariyle İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkelerin de üzerindedir. Tedbirlere daha fazla riayet ederek yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Öğrencilerimizden tek isteğimiz, eğitim-öğretimlerini en güzel şekilde yürüterek kendilerine, ailelerine ve ülkelerine hayırlı birer evlat olarak yetişmeleridir." dedi.

        Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Özer, "Şu an itibariyle yüz yüze eğitime ara verme gündemimizde değil. Okullar ilk açılması ve son kapatılması gereken yerler. Yeni varyantlar ortaya çıktığında hemen ilk akla gelenin okulların yüz yüze eğitime ara vermesi tartışmalarını yersiz buluyorum." ifadelerini kullanmıştı.

        2021-2022 EĞİTİM -ÖĞRETİM DÖNEMİ TAKVİMİ

        MEB, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı takvimini açıkladı. Buna göre, yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat, 2'nci dönem ara tatili ise 11-15 Nisan tarihleri arasında olacak. Karneler de 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.
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        Haberler Eğitim Okullar kapanır mı? Okullar son dakika ne zaman kapanacak? İşte yüz yüze eğitim MEB son açıklamalar...
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