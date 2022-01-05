Okullar kapanır mı? Okullar son dakika ne zaman kapanacak? İşte yüz yüze eğitim MEB son açıklamalar...

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Özer, "Şu an itibariyle yüz yüze eğitime ara verme gündemimizde değil. Okullar ilk açılması ve son kapatılması gereken yerler. Yeni varyantlar ortaya çıktığında hemen ilk akla gelenin okulların yüz yüze eğitime ara vermesi tartışmalarını yersiz buluyorum." ifadelerini kullanmıştı.

2021-2022 EĞİTİM -ÖĞRETİM DÖNEMİ TAKVİMİ

MEB, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı takvimini açıkladı. Buna göre, yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat, 2'nci dönem ara tatili ise 11-15 Nisan tarihleri arasında olacak. Karneler de 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.