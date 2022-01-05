Okullar kapanır mı? Okullar son dakika ne zaman kapanacak? İşte yüz yüze eğitim MEB son açıklamalar...

Okullar kapanır mı sorusu son günlerin en merak edilen sorularından birisi oldu. Dünyada etkisini gösteren Omicron varyantı nedeniyle vaka sayılarında artış yaşanırken gözler okulların kapatılıp kapatılmayacağına çevrildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konu hakkında önemli bir son dakika açıklaması yaptı. Peki, okullar kapanır mı? Okullar son dakika ne zaman kapanacak? İşte yaşanan son gelişme...
OKULLAR KAPANIR MI?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada, "Şu an için okullarımızda önlemlerimizi değiştireceğimiz, yeni önlemlere başvuracağımız herhangi bir alarm durumu söz konusu değil." dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI
Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası "Her ne kadar hasta sayılarımızda artış yaşansa da, hastaneye yatış, yoğun bakım ve vefat sayılarımızda hamdolsun henüz endişe edilecek bir durum gözükmüyor." ifadelerini kulladı. Yüz yüze eğitimin devam edeceğini açıklayan Erdoğan, "Eğitim, her dönemde olduğu gibi salgın sürecinde de önceliklerimizin en başında yer almayı sürdürüyor. Dünyanın salgında okulların ilk açılması ve son kapatılması gereken yerler olduğu konusunda mutabık kaldığını görüyoruz. Ülkemizdeki öğretmenlerin en az iki doz aşılanma oranları, bugün itibariyle İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkelerin de üzerindedir. Tedbirlere daha fazla riayet ederek yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Öğrencilerimizden tek isteğimiz, eğitim-öğretimlerini en güzel şekilde yürüterek kendilerine, ailelerine ve ülkelerine hayırlı birer evlat olarak yetişmeleridir." dedi.