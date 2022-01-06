Staj ücretine devlet katkısı 5 yıl sürecek! Bu yıl stajyerlere ne kadar ödeme yapılacak?

SİGORTA KONUSU

Çıraklar, işletmelerde mesleki eğitim gören, staj ve tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilerin ücretlerine yapılan devlet katkısı ödemeleri 5 eğitim yılı daha devam edecek. Sabah'ta yer alan habere göre, stajyer çalıştıran kamu kurumlarına ise devlet katkısı bulunmuyor. Zorunlu staj yapan öğrenciler için iş kazası, meslek hastalığına karşı sigorta yapılması gerekiyor.



İşte milyonlarca öğrenciyi ve işvereni ilgilendiren staj konusunda merak edilen soruların yanıtları:

1-İş Kanunu'na göre stajyerlerin işyerindeki statüsü nedir?

Meslek lisesi, yükseköğrenim sırasında staja tabi öğrenciler hakkında Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası'nın iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanıyor. Sigortalı kabul edilmekle birlikte işçi statüsünde bulunmuyor. Mesleki Eğitim Kanunu'na göre on ve daha fazla personel çalıştıran firmaların personel sayısının yüzde 5'inden az olmamak üzere mesleki, teknik eğitim öğrencilerine beceri eğitim yaptırma zorunluluğu var. Zorunlu stajın yanı sıra isteğe bağlı da yapılabiliyor.



2- Bu yıl staj başvuruları ne zaman başlayacak, bu yıl ne kadar ödeme yapılacak?

Mesleki beceri eğitimi ve staj yaptırma zorunluluğu kapsamındaki işyerleri her yılın Şubat ayında Çalışma ve İŞKUR il müdürlükleri tarafından il milli eğitim müdürlükleriyle yükseköğretim kurumlarına bildiriyor. Staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere asgari ücretin net tutarının yüzde 30'u kadar (bu yıl 1275 lira), kalfalık yeterliliği kazanan mesleki eğitim merkezi 12'inci sınıf öğrencilerine de asgari ücretin yüzde 50'sinden az olmayacak kadar (2126 lira) ödeme yapılacak.



İşletmeler isterse sözleşmeyle belirlenen stajyer ücretlerini yasada belirtilen rakamın üzerinde verebiliyor. Bu ücretlerden devlet kesinti yapmıyor.