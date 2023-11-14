İkinci ara tatil öncesi öğrencilere müjde! MEB’den flaş karar, onaylandı! Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, liseler o tarihte okula...

Ara tatil ne zaman bitiyor diye soranlara MEB'den duyuru yayımlandı. Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, liselerin tümü dikkat kesilsin! Okullar Kasım ara tatiline 13 Kasım'da girdi. Bugün tatilin resmi olarak 2. günü. Ancak hafta sonları sayıldığında ise 4. günü. Peki Ara tatil ne zaman bitecek? İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı duyuruya göre okulların açılış tarihi...

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK? 1. dönem ara tatili 13 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 17 Kasım Cuma günü sona erecek. Buna göre okullar yeniden 20 Kasım 2023 Pazartesi günü açılacak. ÇOCUKLARIN ARA TATİLDE AİLELERİYLE YAPABİLECEĞİ ETKİNLİK ÖNERİLERİ ERİŞİME AÇILDI Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından ara tatilde aile çocuk etkileşiminin artırılmasına yönelik etkinlik örnekleri hazırlandı. 2023-2024 eğitim öğretim yılı ilk ara tatili 13 Kasım'da başlayacak ve 17 Kasım'da son bulacak. Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün olacak tatilde okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin ailelerinin desteğiyle yapabileceği etkinlik örnekleri hazırlandı.