KYK konaklama şartları 2025-2026 || KYK yurtlarında kimler ücretsiz kalabilir? KYK yurt ücreti kimler ödemez?

Üniversite hayatına adım atan öğrenciler için barınma konusu en önemli ihtiyaçların başında geliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen 2025-2026 KYK yurt ve burs başvuruları, özellikle ekonomik desteğe ihtiyaç duyan gençler için büyük önem taşıyor. Yurt başvuruları e-Devlet üzerinden alınırken, belirli koşullara sahip öğrenciler KYK yurtlarında tamamen ücretsiz konaklama hakkına sahip olabilecek. Peki kimler bu haktan yararlanabiliyor? KYK yurtlarında kimler ücretsiz kalabilir? KYK yurt ücreti kimler ödemez? İşte sürece ilişkin tüm detaylar.

Giriş Tarihi :02 Eylül 2025 , 14:17 Güncelleme Tarihi :02 Eylül 2025 , 14:23
Yurt başvuruları bugün itibarıyla e-Devlet üzerinden alınmaya başladı. Belirli koşullara sahip öğrenciler KYK yurtlarında tamamen ücretsiz konaklama hakkına sahip olabilecek. İşte şartlar ve bilinmesi gerekenler...

Ücretsiz Barınma Hakkı Kimlere Tanınıyor?

KYK yurtlarında ücretsiz kalma hakkı, yalnızca bazı öğrencilere tanınıyor. Bu gruplar şu şekilde sıralanıyor:

  1. Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu bulunmuyorsa bekar kardeşleri
  2. Gaziler ve gazi çocukları
  3. Anne ve babası vefat etmiş, 25 yaşını aşmamış öğrenciler
  4. Lise öğrenimini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı yurtlarda tamamlayanlar
  5. Devlet koruması altındaki öğrenciler

Bu öğrenciler, KYK yurtlarından herhangi bir ücret ödemeden yararlanabiliyor.

2025 KYK yurt fiyatları: 1. tipten 6. tipe kadar yurt ücretleri ve özellikleri

KYK Yurtlarında Barınma Şartları Neler?

Ücretsiz veya ücretli fark etmeksizin, devlet yurtlarında kalmak isteyen öğrencilerin belirli kriterleri karşılaması gerekiyor:

  1. Eğitim Şartı: Örgün eğitim veren bir üniversiteye kayıtlı olmak.
  2. Konum Şartı: Öğrenim görülen yükseköğretim kurumunun, ailenin ikamet ettiği şehir dışında olması.
  3. Adli Sicil: Kasten işlenen suçlardan dolayı bir yıl veya daha uzun süreli hapis cezası bulunmamak. Devlet güvenliğine karşı suçlar, hırsızlık, dolandırıcılık ve uyuşturucu ticareti gibi suçlardan mahkumiyet olmaması.
  4. Yurt Disiplini: Daha önce KYK yurtlarından çıkarma cezası almamış olmak.
  5. Uluslararası Öğrenciler: Pasaport, ikamet izni ve öğrenci belgesi gibi resmi evrakları ibraz etmek.
  6. Mali Şartlar: Asgari ücretin 1,5 katından fazla gelir getiren bir işte çalışmamak (zorunlu staj hariç).
  7. Sağlık Durumu: Bulaşıcı hastalığı bulunmamak ve toplu yaşamı engelleyecek düzeyde sağlık sorununa sahip olmamak.
  8. Yaş Sınırı: Yurt başvurusu sırasında 30 yaşını doldurmamış olmak.
