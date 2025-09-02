Yurt başvuruları bugün itibarıyla e-Devlet üzerinden alınmaya başladı. Belirli koşullara sahip öğrenciler KYK yurtlarında tamamen ücretsiz konaklama hakkına sahip olabilecek. İşte şartlar ve bilinmesi gerekenler...

AA

Ücretsiz Barınma Hakkı Kimlere Tanınıyor?

KYK yurtlarında ücretsiz kalma hakkı, yalnızca bazı öğrencilere tanınıyor. Bu gruplar şu şekilde sıralanıyor:

Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu bulunmuyorsa bekar kardeşleri Gaziler ve gazi çocukları Anne ve babası vefat etmiş, 25 yaşını aşmamış öğrenciler Lise öğrenimini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı yurtlarda tamamlayanlar Devlet koruması altındaki öğrenciler

Bu öğrenciler, KYK yurtlarından herhangi bir ücret ödemeden yararlanabiliyor.