2025 KYK yurt fiyatları: 1. tipten 6. tipe kadar yurt ücretleri ve özellikleri

Üniversiteye adım atacak öğrenciler için KYK yurtları büyük önem taşıyor. Binlerce aday, şehir dışında başlayacak eğitim hayatı için konforlu ve uygun fiyatlı yurt arayışına girdi. Peki KYK 1. tipten 6. tipe kadar yurtların farkı ne, ücretler kaç TL olacak? İşte öğrencilerin en çok araştırdığı detaylar…
🖥️ KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK yurt başvuruları yalnızca dijital ortamda, e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Bunun için öğrencilerin:
e-Devlet şifresi (PTT'den alınabilir) ya da internet bankacılığı, e-imza, mobil imza veya T.C. kimlik kartı ile giriş yapması,
Başvuru ekranında yer alan kişisel ve eğitim bilgilerini kontrol etmesi,
Gerekli onayları vererek işlemi tamamlaması gerekiyor.
Eksik veya hatalı bilgi girilmesi durumunda başvuru geçersiz sayılabiliyor.
💰 KYK YURT ÜCRETLERİ 2025-2026
Yeni dönem için KYK yurt ücretleri henüz açıklanmadı. Ancak 2024-2025 döneminde uygulanan aylık ücretler şu şekildeydi:
1Tip Yurt: 517,50 TL
Tip Yurt: 607,50 TL
Tip Yurt: 607,50 TL
Tip Yurt: 720 TL
Tip Yurt: 765 TL
Tip Yurt: 855 TL
KKTC Yurtları: 1.125 TL
Yeni fiyatlar açıklandığında öğrenciler, bütçelerine göre tercih yapabilmek için güncel tabloları GSB'nin resmi sayfalarından takip edebilecek. Ayrıca şehit yakını, gazi çocukları, devlet koruması altındaki öğrenciler gibi özel gruplar yurtlarda ücretsiz kalma hakkına sahip.
🏠 KYK YURT TİPLERİ VE ÖZELLİKLERİ
KYK yurtları konfor seviyelerine göre farklı tiplerde hizmet veriyor:
1. ve 2. Tip Yurtlar: 6-8 kişilik odalar, ortak banyo ve tuvalet, sabah kahvaltısı ve akşam yemeği.
3. ve 4. Tip Yurtlar: 2-4 kişilik odalar, çalışma masası, mini buzdolabı, ortak banyo-tuvalet.
5. ve 6. Tip Yurtlar: 1-3 kişilik odalar, her odada banyo ve tuvalet, daha yüksek konfor imkanı.
✅ KYK YURT BAŞVURU ŞARTLARI
KYK yurtlarına başvurabilmek için öğrencilerin karşılaması gereken şartlar şöyle:
Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olmak,
Ailesinin yaşadığı şehir dışında eğitim görüyor olmak,
Devletin güvenliğine karşı suçlar veya yüz kızartıcı suçlardan mahkum olmamak,
Daha önce KYK yurtlarından çıkarılmamış olmak,
Brüt asgari ücretin 1,5 katından fazla gelir getiren bir işte çalışmamak,
Toplu yaşamaya engel olacak ruhsal veya bulaşıcı hastalığa sahip olmamak,
30 yaşını doldurmamış olmak.