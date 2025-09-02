Son dakika... Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak açıkladı! Üniversite yurt başvuruları başladı | KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?

PODCAST CANLI YAYIN

SON DAKİKA | Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KYK yurt başvurularının başladığını duyurdu. Bakan Bak "2-6 Eylül arasında öğrencilerin başvurularını bekliyoruz." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KYK yurt başvurularının başladığını bildirdi.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Bakan Bak, "Yükseköğretim öğrencileri için Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt başvuruları başladı. 2-6 Eylül arasında öğrencilerin başvurularını bekliyoruz." dedi.

Bakan Bak'ın açıklamalarından satır başları:

"Yurtlarımızda öğrencilerimize kahvaltı ve akşam yemekleri ücretsizdir. Pandemi, deprem, salgın gibi afetlerde vatandaşlarımıza kapılarını açtık. Sporcularımıza talep edilen organizasyonlarda ücretsiz olarak açtık. GSB yurtları bir yaşam alanıdır. 1 milyon kapasiteye ulaşmak bir tesadüf değildir. Bu sayılı artırmak için yatırımlarımıza devam edeceğiz. An itibariyle 2025-2026 yurt başvurularını başlatıyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. İkinci üniversitesini okuyan öğrencilerimizin başvurularını üniversite ile ilgili işlemlerinin tamamlanmasından sonra başlayacaktır. Öğrencilerimizi üniversitelerine en yakın yurda yerleştiriyoruz. Bunun için yapay zekayı kullanıyoruz."

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ilk kayıt ücretini ödemesi gerekir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM'lerinde veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.

KYK YURT BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a) Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması.

b) Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu veya programının, ailesinin ikamet ettiği il veya ilçe sınırları dışında bulunması.

c) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti yada affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından kesinleşmiş mahkumiyeti bulunmaması.

ç) Yurt dışında bulunan yurtlarda barınan öğrencilerin öğrenim gördükleri ülke kanunlarına göre taksirli suçlar hariç herhangi bir suçtan dolayı hakkında bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunmaması.

d) Bakanlık tarafından işletilen yurtlardan çıkarma cezası almamış olması.

e) Uluslararası öğrencinin, öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından almış olduğu ikamet izni belgesi ile pasaportunun onaylı suretini ibraz etmiş olması.

f) Zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması.

g) Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığının olmadığına ve bulaşıcı hastalığının bulunmadığına dair beyanda bulunması.

ğ) Yurt başvurusu yaptığı tarihte otuz yaşını doldurmamış olması.

