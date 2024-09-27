KYK ek tercih yurt başvurusu ne zaman? 2024 KYK ek yurt başvurusu nasıl yapılır?

KYK EK TERCİH YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün her yıl olduğu gibi bu yıl da ek tercih yurt başvurularını e-Devlet üzerinden alması bekleniyor. Ancak, üniversiteye ek kontenjan, özel yetenek sınavı ile yerleşen, yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler ile yüksek lisans ve doktora öğrencileri için henüz başvurular başlamadı. KYGM'den yakın zaman içinde resmi bir açıklama yapılacağı öngörülüyor.