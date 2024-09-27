Üniversiteye yerleşen birçok öğrenci barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) ek tercih yurt başvurularını merakla bekliyor. Peki, KYK ek tercih yurt başvurusu ne zaman? 2024 KYK ek yurt başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilenler!
KYK EK TERCİH YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün her yıl olduğu gibi bu yıl da ek tercih yurt başvurularını e-Devlet üzerinden alması bekleniyor. Ancak, üniversiteye ek kontenjan, özel yetenek sınavı ile yerleşen, yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler ile yüksek lisans ve doktora öğrencileri için henüz başvurular başlamadı. KYGM'den yakın zaman içinde resmi bir açıklama yapılacağı öngörülüyor.
2024 KYK EK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK yurt başvuruları, öğrencilerin e-Devlet üzerindeki öğrenim bilgilerine göre gerçekleştirilecek. Bu nedenle öğrencilerin başvuru yapmadan önce e-Devlet üzerinde yer alan okul ve bölüm bilgilerini mutlaka kontrol etmeleri gerekiyor. Yanlış ya da eksik bilgiyle başvuru yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak. Bilgilerinde hata olduğunu fark eden öğrencilerin ise üniversitelerinin öğrenci işleriyle irtibata geçerek bilgilerini düzelttirmeleri gerekiyor.