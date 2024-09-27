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DGS ek tercih yapılacak mı, ne zaman? DGS boş kontenjanlar ve tercih kılavuzu yayımlandı mı?

DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından ek tercih sürecine dair detaylar gündeme geldi. Tercihlerini yapamayan veya yerleşemeyen adaylar, DGS ek tercihlerin yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki, DGS ek tercih yapılacak mı, ne zaman? DGS boş kontenjanlar ve tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte merak edilenler!

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Giriş Tarihi :27 Eylül 2024 , 13:28 Güncelleme Tarihi :27 Eylül 2024 , 13:28
DGS ek tercih yapılacak mı, ne zaman? DGS boş kontenjanlar ve tercih kılavuzu yayımlandı mı?

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Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih sonuçları açıklandı, ancak tercih yapamayan adaylar için ek tercih süreci merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, DGS ek tercih yapılacak mı, tarihleri ne zaman belli olacak?

DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI

18-24 Eylül tarihleri arasında tercihlerini yapan adaylar, 27 Eylül 2024 itibarıyla ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yerleştirme sonuçlarını öğrenmeye başladı. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sonuçlarını sorgulayarak hangi yükseköğretim programına yerleştiklerini görebilecek.

DGS KAYIT SÜRECİ VE BOŞ KONTENJANLAR

Bir programa yerleşen adaylar için kayıt işlemleri 7 Ekim 2024'e kadar sürecek. Üniversiteler bu tarihe kadar kayıt işlemlerini tamamlayacak. Ancak kayıt yaptırmayan adaylar nedeniyle boş kalan kontenjanlar ise büyük merak konusu. 7 Ekim'den sonra boş kontenjanların açıklanması bekleniyor.

DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN? TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Şu ana kadar DGS ek tercih sürecine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Ek tercihlerin boş kontenjanların ilanından sonra başlaması öngörülüyor. Resmi duyuru yapıldığında, adaylar için süreç detayları ÖSYM tarafından paylaşılacak.

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