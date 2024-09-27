DGS ek tercih yapılacak mı, ne zaman? DGS boş kontenjanlar ve tercih kılavuzu yayımlandı mı?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih sonuçları açıklandı, ancak tercih yapamayan adaylar için ek tercih süreci merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, DGS ek tercih yapılacak mı, tarihleri ne zaman belli olacak?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih sonuçları açıklandı, ancak tercih yapamayan adaylar için ek tercih süreci merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, DGS ek tercih yapılacak mı, tarihleri ne zaman belli olacak?
DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI
18-24 Eylül tarihleri arasında tercihlerini yapan adaylar, 27 Eylül 2024 itibarıyla ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yerleştirme sonuçlarını öğrenmeye başladı. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sonuçlarını sorgulayarak hangi yükseköğretim programına yerleştiklerini görebilecek.
DGS KAYIT SÜRECİ VE BOŞ KONTENJANLAR
Bir programa yerleşen adaylar için kayıt işlemleri 7 Ekim 2024'e kadar sürecek. Üniversiteler bu tarihe kadar kayıt işlemlerini tamamlayacak. Ancak kayıt yaptırmayan adaylar nedeniyle boş kalan kontenjanlar ise büyük merak konusu. 7 Ekim'den sonra boş kontenjanların açıklanması bekleniyor.
DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN? TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
Şu ana kadar DGS ek tercih sürecine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Ek tercihlerin boş kontenjanların ilanından sonra başlaması öngörülüyor. Resmi duyuru yapıldığında, adaylar için süreç detayları ÖSYM tarafından paylaşılacak.