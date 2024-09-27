DGS ek tercih yapılacak mı, ne zaman? DGS boş kontenjanlar ve tercih kılavuzu yayımlandı mı?

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Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih sonuçları açıklandı, ancak tercih yapamayan adaylar için ek tercih süreci merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, DGS ek tercih yapılacak mı, tarihleri ne zaman belli olacak?

DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI 18-24 Eylül tarihleri arasında tercihlerini yapan adaylar, 27 Eylül 2024 itibarıyla ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yerleştirme sonuçlarını öğrenmeye başladı. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sonuçlarını sorgulayarak hangi yükseköğretim programına yerleştiklerini görebilecek.