Hafta sonu sınav var mı? 28-29 Eylül bu hafta sonu hangi sınavlar var?

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek sınavlar, eğitim ve kariyer hedefleri doğrultusunda binlerce aday için kritik önemde. ÖSYM, MEB ve bazı özel kurumlar tarafından düzenlenen sınavlar, 28-29 Eylül 2024 tarihlerinde yoğun katılımla yapılacak.
Bu hafta sonu gerçekleştirilecek sınavlar, eğitim ve kariyer hedefleri doğrultusunda binlerce aday için kritik önemde. ÖSYM, MEB ve bazı özel kurumlar tarafından düzenlenen sınavlar, 28-29 Eylül 2024 tarihlerinde yoğun katılımla yapılacak.
28-29 EYLÜL HAFTA SONU SINAV VAR MI?
Bu hafta sonu sınav takvimi belli oldu. ÖSYM tarafından organize edilen iki önemli sınav 29 Eylül 2024 Pazar günü yapılacak. Adaylar, 2024 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2024-HMGS) ve İdari Yargı Ön Sınavı'na (2024-İYÖS) katılacak.
SINAVLAR SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Sınavlar 29 Eylül Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
SINAV SÜRESİ NE KADAR?
2024-HMGS ve 2024-İYÖS için adaylara 130 dakika süre verilecek.
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçlarının açıklanma tarihi, ÖSYM tarafından daha sonra duyurulacak. Sonuçlar, ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenilebilecek.