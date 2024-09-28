Hafta sonu sınav var mı? 28-29 Eylül bu hafta sonu hangi sınavlar var?

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek sınavlar, eğitim ve kariyer hedefleri doğrultusunda binlerce aday için kritik önemde. ÖSYM, MEB ve bazı özel kurumlar tarafından düzenlenen sınavlar, 28-29 Eylül 2024 tarihlerinde yoğun katılımla yapılacak.