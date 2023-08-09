KYK bursu ne kadar, kaç TL 2023? KYK burs başvuru tarihi! KYK burs, kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 1,2,3,4. sınıf...

Üniversitelerin açılmasına az bir süre KYK burs tarihleri hakkında araştırmalar da hızlandı. 2023 yılında KYK burs tutarları belli oldu. Ön lisans, lisans, yükselisans, doktora öğrencileri 1250 TL- 3750 TL arasında değişen tutarlarda KYK bursu alacak. Peki KYK burs, kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? KYK bursu ne kadar, kaç TL 2023? 1,2,3,4. sınıf...
KYK BURS, KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI 2023?
Öncelikle KYK burs/kredi başvurularının henüz başlamadığını belirtelim. Öte yandan geeçtiğimiz yıl burs ve kredi başvuruları Kasım ayında gerçekleşmişti. Bu yıl ki başvuruların da Kasım ayında yapılması bekleniyor. Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.
YURT BAŞVURU ŞARTLARI
a) Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması.
b) Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu veya programının, öğrencinin ve ailesinin ikamet ettiği il veya ilçe sınırları dışında bulunması.
c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, Cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama, kamu barışına karşı suçlar veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, hayasızca hareketler, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike, teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkan sağlama, reklamını yapma veya para nakline aracılık etme suçlarından mahkûm olmaması.