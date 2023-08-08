Sınavsız ikinci üniversite kayıt tarihleri 2023! AUZEF, AÖF, ATA AÖF sınavsız ikinci üniversite kayıtları ne zaman, şartları neler?

Okulların açılmasına az bir süre kaldı. AÖF (Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi), AUZEF (İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi), ATA AÖF (Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi) duyuru yayınladı. Buna göre sınavsız ikinci üniversite kayıt tarihleri belli oldu. Peki AUZEF, AÖF, ATA AÖF sınavsız ikinci üniversite kayıtları ne zaman, şartları neler?

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ (AUZEF) KAYIT TARİHLERİ

AUZEF 2023 – 2024 başvuru ve kayıt işlemleri 7 Ağustos - 7 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Başvurular ise https://basvuru.istanbul.edu.tr/ adresinden kayıt tarihleri içerisinde yapılabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

ÖSYM'nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan üniversitelerde hâlen öğrenci olan ya da bu programlardan mezun olanlar,

Ön lisans öğrencileri/mezunları ön lisans programlarına,

Lisans öğrencileri/mezunları ön lisans ve lisans programlarına,

Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarının lisans/ön lisans düzeyindeki programlarına herhangi bir şekilde kayıtlı/mezunu yabancı uyruklu öğrenciler,

Yurt dışında lisans seviyesinde yükseköğretim kurumlarını bitirerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan (YÖK) denklik belgesi alanlar fakülte programlarına başvuru yapabilir.