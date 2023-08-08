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Sınavsız ikinci üniversite kayıt tarihleri 2023! AUZEF, AÖF, ATA AÖF sınavsız ikinci üniversite kayıtları ne zaman, şartları neler?

Üniversite okuyan öğrenciler için sınavsız ikinci üniversite fırsatı başlıyor. Her yıl belirli dönemlerde kayıtlar açılıyor ve öğrenciler diledikleri bölümlere kayıt yapabiliyor. 2023 yılında da YKS sürecinin tamamlanmasının ardından gözler sınavsız ikinci üniversite kayıtlarına çevrildi. Peki AUZEF, AÖF, ATA AÖF sınavsız ikinci üniversite kayıtları ne zaman, şartları neler?

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2023, 00:00 Güncelleme 08 Ağustos 2023, 14:51
Sınavsız ikinci üniversite kayıt tarihleri 2023! AUZEF, AÖF, ATA AÖF sınavsız ikinci üniversite kayıtları ne zaman, şartları neler?

Okulların açılmasına az bir süre kaldı. AÖF (Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi), AUZEF (İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi), ATA AÖF (Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi) duyuru yayınladı. Buna göre sınavsız ikinci üniversite kayıt tarihleri belli oldu. Peki AUZEF, AÖF, ATA AÖF sınavsız ikinci üniversite kayıtları ne zaman, şartları neler?

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ (AÖF) KAYIT TARİHLERİ 2023

AÖF ikinci üniversite kayıt işlemleri 21 Ağustos 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Ekim 2023 Pazartesi günü sona erecek.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ (AUZEF) KAYIT TARİHLERİ

AUZEF 2023 – 2024 başvuru ve kayıt işlemleri 7 Ağustos - 7 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Başvurular ise https://basvuru.istanbul.edu.tr/ adresinden kayıt tarihleri içerisinde yapılabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

ÖSYM'nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan üniversitelerde hâlen öğrenci olan ya da bu programlardan mezun olanlar,
Ön lisans öğrencileri/mezunları ön lisans programlarına,
Lisans öğrencileri/mezunları ön lisans ve lisans programlarına,
Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarının lisans/ön lisans düzeyindeki programlarına herhangi bir şekilde kayıtlı/mezunu yabancı uyruklu öğrenciler,
Yurt dışında lisans seviyesinde yükseköğretim kurumlarını bitirerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan (YÖK) denklik belgesi alanlar fakülte programlarına başvuru yapabilir.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ KAYIT TARİHLERİ

ATA AÖF ön kayıt işlemleri 5 Haziran 2023 ile 1 Ekim 2023 tarihleri arasında kayıt sayfası üzerinde yapılacak.


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