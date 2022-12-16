KYK burs sonuçları için saat verildi! Milyonların beklediği gün geldi! BUGÜN AÇIKLANIYOR! 2022- 2023 KYK burs sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Üniversite eğitimi görüp KYK burs ve kredi imkanlarından faydalanmak için başvuruda bulunan milyonlarca öğrenci sonuçların açıklanmasını bekliyor.
KYK BURS/KREDİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sonuçlar için henüz bir açıklama gelmedi. Geçtiğimiz sene KYK burs ve kredi sonuçları Aralık ayının sonlarında erişime açılmıştı. Sonuçlar açıklandığında haberimizden sonuçlara erişebileceksiniz. Başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanacak.
KYK BURS ÜCRETLERİ 2022-2023
Son Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni KYK burs/öğrenim kredisi ücretlerini açıkladı.
Lisans 850 TL'den 1250 TL'ye,
Yüksek lisans 1700 TL'den 2500 TL'ye