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    • Eğitim
    • 16.12.2022 14:08
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    • 16.12.2022 14:08
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    KYK burs sonuçları için saat verildi! Milyonların beklediği gün geldi! BUGÜN AÇIKLANIYOR! 2022- 2023 KYK burs sonuçları saat kaçta açıklanacak?

    KYK burs ve kredi sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Son gerçekleşen Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022-2023 KYK burs ücretlerinin güncel halini paylaştı. Bakan Mehmet Kasapoğlu resmi Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. "GSB burs ve öğrenim kredisi hakkında merak ettiklerinizi bu akşam saat 20.00'da Instagram canlı yayınında konuşacağız." İşte KYK sonuç saati...

    takvim.com.tr
    KYK burs sonuçları için saat verildi!

    Üniversite eğitimi görüp KYK burs ve kredi imkanlarından faydalanmak için başvuruda bulunan milyonlarca öğrenci sonuçların açıklanmasını bekliyor.

    KYK BURS/KREDİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sonuçlar için henüz bir açıklama gelmedi. Geçtiğimiz sene KYK burs ve kredi sonuçları Aralık ayının sonlarında erişime açılmıştı. Sonuçlar açıklandığında haberimizden sonuçlara erişebileceksiniz. Başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanacak.

    KYK BURS ÜCRETLERİ 2022-2023

    Son Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni KYK burs/öğrenim kredisi ücretlerini açıkladı.

    Lisans 850 TL'den 1250 TL'ye,

    Yüksek lisans 1700 TL'den 2500 TL'ye

        Doktora 2550 TL'den 3750 TL'ye çıkarıldı.

        BAKAN KASAPOĞLU'NDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA!

        "Sevgili gençler, GSB burs ve öğrenim kredisi hakkında merak ettiklerinizi bu akşam saat 20.00'da Instagram canlı yayınında konuşacağız. Takipte kalın!"
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        Haberler Eğitim KYK burs sonuçları için saat verildi! Milyonların beklediği gün geldi! BUGÜN AÇIKLANIYOR! 2022- 2023 KYK burs sonuçları saat kaçta açıklanacak?
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