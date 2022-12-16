KYK burs sonuçları için saat verildi! Milyonların beklediği gün geldi! BUGÜN AÇIKLANIYOR! 2022- 2023 KYK burs sonuçları saat kaçta açıklanacak?

KYK BURS/KREDİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sonuçlar için henüz bir açıklama gelmedi. Geçtiğimiz sene KYK burs ve kredi sonuçları Aralık ayının sonlarında erişime açılmıştı. Sonuçlar açıklandığında haberimizden sonuçlara erişebileceksiniz. Başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanacak.