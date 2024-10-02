KYK burs başvuru ekranı 2024-2025: KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır? Burs ücretleri ve e-Devlet başvuru ekranı!

2024-2025 eğitim öğretim yılına hazırlanan öğrenciler KYK burs ve kredi başvuru takvimini dikkatle izliyordu. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından son dakika açıklama geldi ve KYK burs başvuruları başladı. İşte detaylar...
2024-2025 eğitim öğretim yılına hazırlanan öğrenciler KYK burs ve kredi başvuru takvimini dikkatle izliyordu. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından son dakika açıklama geldi ve KYK burs başvuruları başladı. İşte detaylar...
KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB burs/kredi başvurularının başladığını duyurdu.
KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?
2023-2024 eğitim öğretim yılında ön lisans ve lisans öğrencileri için burs ücreti aylık 2 bin TL olarak belirlenmişti.
Burs ödemeleri yüksek lisansta 4 bin TL, doktorada 6 bin TL olarak güncellenmişti.
KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİNE ZAM GELECEK Mİ?
2025 yılının başında KYK burs ve kredi ücretlerinin zamlanması bekleniyor.
Zamlı KYK burs ödemelerinin 2025 Ocak ayından itibaren hesaplardan olması bekleniyor.
BURS VE KREDİ BAŞVURULARI AYNI EKRANDAN ALINACAK
KYK başvuruları sonucunda geri ödemesiz burs almaya hak kazanan öğrenciler not ortalaması şartını ve diğer kriterleri sağladığı takdirde eğitim hayatı boyunca burs almaya devam ediyor.
Öğrenim kredisi ise geri ödemeli olduğundan mezun olunan tarihten 2 yıl sonra taksitler şeklinde ödeniyor.
Burs verilecek öğrenci belirlenirken eğitim alınan şehir, öğrencinin ve ailesinin ekonomik durumu ve diğer kriterler baz alınıyor.
KYK burs başvuruları e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle giriş yapılarak gerçekleştirilecek. KYK burs başvuru tarihlerinin kısa süre içerisinde belli olması bekleniyor.
Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından kamu kurumlarından alınan bilgiler ile öğrencilerin başvuru esnasında beyan ettikleri belgeler değerlendiriliyor.
KYK BURS ÖDEMELERİ GERİYE DÖNÜK YAPILIYOR
Normal şartlarda öğrencilere ilk burs ödemeleri Ekim ayından itibaren yapılıyor. Bu yıl ise başvuru sürecinin henüz başlamamış olması sebebiyle ilk defa burs ve kredi alacak öğrencilere geriye dönük olarak ödeme yapılacak.
Burs ve kredi ödemeleri 2024 yılında 2.000 lira olarak belirlenirken öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre her ayın 6'sı ve 10'u arasında ödemeler gerçekleştirilecek.
Geri ödemesiz bursun devam etmesi için Hazırlık sınıfı öğrencilerinin hazırlık sınıfını geçerek bir üst sınıfa başlamaları; diğer sınıflarda okuyan öğrencilerin ise 4'lük sistem üzerinden 2 ve üzeri, 100'lük sistem üzerinden 53,33 ve üzeri not ortalaması ile bir üst sınıfa geçmeleri halinde bu öğrenciler başarılı olarak değerlendirilmektedir. Not ortalaması bu puanların altında kalan veya hazırlık sınıfını geçemeyen öğrencilerin bursu krediye dönüştürülmektedir.
ÖĞRENCİ BURSU HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?
Öğrencinin başarısız olması, öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alması durumunda burs ödemeleri kesilmektedir. Benzer şekilde öğretim kurumunun kapatılması, bakanlığa ait yurtlardan çıkarılma cezası alması, kesin hükümle mahkum olması ve hesaba aktarılan bursun altı ay içerisinde çekilmemesi gibi durumlarda burs kesilir.