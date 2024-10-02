(Takvim Foto Arşiv)
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?
Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet Kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 7 Ekim saat 23.59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.
Elektronik kayıt işlemlerini tamamlayan adayların, üniversitelerinin web sitesinde belirtilen belgeleri ilgili tarih aralığında elden teslim etmesi gerekmektedir.
(Takvim Foto Arşiv)
ÜNİVERSİTE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. Ön lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi aslı
2. DGS sonuç belgesi ve yerleştirme puanlarını gösteren sonuç belgesi
3. Nüfus cüzdan fotokopisi
4. Vesikalık fotoğraf
5. Transkript (onaylı)
6. Önlisans ders içerikleri (onaylı)
7. Askerlik çağındaki öğrenci adaylarından; ilgili askerlik şubesinden alacakları tecilli olduklarını gösterir belge veya askerlik görevini yapmış olanlardan durumlarını belirten belge.
(Yukarıda sayılan belgeler üniversiteden üniversiteye değişkenlik gösterebilir.)