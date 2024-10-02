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DGS ÜNİVERSİTE E-KAYIT EKRANI: 2024-2025 DGS üniversite kayıtları nasıl yapılır? Gerekli belgeler...

Geçtiğimiz hafta açıklanan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih sonuçlarının ardından, üniversite kayıt heyecanı adaylar için resmen başladı. Ön lisans mezunlarının lisans programlarına geçiş yaparak eğitimlerine devam edebilmelerini sağlayan DGS kapsamında kayıt işlemleri bugünden itibaren gerçekleştirilebilecek. Adaylar, elektronik ortamda e-kayıt sistemi üzerinden işlemlerini tamamlayabilecekleri gibi, dileyenler üniversitelerine bizzat giderek de kayıt yapabilecekler. Peki, DGS kayıtları nasıl yapılır, hangi belgeler gereklidir? İşte tüm detaylar...

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Giriş Tarihi :02 Ekim 2024 , 13:24 Güncelleme Tarihi :02 Ekim 2024 , 13:24
DGS ÜNİVERSİTE E-KAYIT EKRANI: 2024-2025 DGS üniversite kayıtları nasıl yapılır? Gerekli belgeler...

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Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, üniversitelere yerleşen adaylar için kayıt heyecanı başlıyor. 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için lisans programlarına geçiş hakkı kazanan öğrenciler, hem e-devlet üzerinden elektronik kayıt işlemlerini tamamlayabilecek hem de dilerlerse üniversitelerinde bire bir kayıt yaptırabilecekler. Peki, e-kayıt nasıl yapılır, hangi belgeler gereklidir? İşte e-devlet DGS üniversite kayıt ekranı ve tüm detaylar…

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

DGS ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE BİTECEK?
2024-Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçları geçtiğimiz hafta beli oldu. Kayıt sürecini bekleyen adaylar için takvim ÖSYM tarafından yayımlandı.

DGS üniversite kayıtları için süreç bugün başlıyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

2024-2025 DGS ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 2 Ekim-9 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Elektronik kayıtlar ise 2 Ekim-7 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet Kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 7 Ekim saat 23.59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.
Elektronik kayıt işlemlerini tamamlayan adayların, üniversitelerinin web sitesinde belirtilen belgeleri ilgili tarih aralığında elden teslim etmesi gerekmektedir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ÜNİVERSİTE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. Ön lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi aslı
2. DGS sonuç belgesi ve yerleştirme puanlarını gösteren sonuç belgesi
3. Nüfus cüzdan fotokopisi
4. Vesikalık fotoğraf
5. Transkript (onaylı)
6. Önlisans ders içerikleri (onaylı)
7. Askerlik çağındaki öğrenci adaylarından; ilgili askerlik şubesinden alacakları tecilli olduklarını gösterir belge veya askerlik görevini yapmış olanlardan durumlarını belirten belge.
(Yukarıda sayılan belgeler üniversiteden üniversiteye değişkenlik gösterebilir.)

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