Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, üniversitelere yerleşen adaylar için kayıt heyecanı başlıyor. 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için lisans programlarına geçiş hakkı kazanan öğrenciler, hem e-devlet üzerinden elektronik kayıt işlemlerini tamamlayabilecek hem de dilerlerse üniversitelerinde bire bir kayıt yaptırabilecekler. Peki, e-kayıt nasıl yapılır, hangi belgeler gereklidir? İşte e-devlet DGS üniversite kayıt ekranı ve tüm detaylar…