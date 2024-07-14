ais.osym.gov.tr KPSS P1, P2, P3 puan türleri nedir, nasıl hesaplanır? KPSS lisans puan türleri nasıl?

KPSS P3 PUANI

KPSS P3 puanı, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin eşit ağırlıklı (%50-%50) hesaplandığı bir puan türüdür. Bu puan, özellikle Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü gibi geniş bir yelpazede kamu kurumları tarafından tercih edilir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve üniversiteler de bu puan türünü kullanarak çeşitli pozisyonlara atamalar yapmaktadır.

KPSS puan türleri P1, P2 ve P3, adayların kamu sektöründe çeşitli kariyer fırsatlarını değerlendirebilmesi için büyük önem taşımaktadır. Adaylar, sınav tarihlerine ve sonuçların açıklanma zamanlarına dikkat ederek, tercih yapacakları kurum ve pozisyonları iyi analiz etmeli ve bu büyük fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışmalıdır.