ais.osym.gov.tr KPSS P1, P2, P3 puan türleri nedir, nasıl hesaplanır? KPSS lisans puan türleri nasıl?

KPSS, çeşitli puan türleriyle adayların farklı kamu pozisyonlarına atanmasını sağlar. P1, P2 ve P3 olmak üzere üç ana puan türü, adayların tercihlerine göre farklı kurum ve pozisyonlarda değerlendirilir.
KPSS, çeşitli puan türleriyle adayların farklı kamu pozisyonlarına atanmasını sağlar. P1, P2 ve P3 olmak üzere üç ana puan türü, adayların tercihlerine göre farklı kurum ve pozisyonlarda değerlendirilir.
KPSS P1 PUANI VE ALIM YAPAN KURUMLAR
KPSS P1 puanı, Genel Yetenek testinin %70, Genel Kültür testinin ise %30 etkisiyle hesaplanır. Bu puan türü genellikle teknik ve mühendislik pozisyonları için tercih edilir. Alım yapan başlıca kurumlar arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İller Bankası ve Merkez Bankası gibi önemli kuruluşlar bulunmaktadır.
KPSS P2 PUANI VE BRANŞLAR
KPSS P2 puanı, lisans düzeyinde, Genel Yetenek %60 ve Genel Kültür %40 ağırlıkta hesaplanır. Bu puan türü, öğretmenlik ve bazı uzman yardımcılığı pozisyonları için kullanılır. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Kalkınma Bankası gibi kurumlar bu puan türü ile personel alımı yapar.
KPSS P3 PUANI
KPSS P3 puanı, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin eşit ağırlıklı (%50-%50) hesaplandığı bir puan türüdür. Bu puan, özellikle Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü gibi geniş bir yelpazede kamu kurumları tarafından tercih edilir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve üniversiteler de bu puan türünü kullanarak çeşitli pozisyonlara atamalar yapmaktadır.
KPSS puan türleri P1, P2 ve P3, adayların kamu sektöründe çeşitli kariyer fırsatlarını değerlendirebilmesi için büyük önem taşımaktadır. Adaylar, sınav tarihlerine ve sonuçların açıklanma zamanlarına dikkat ederek, tercih yapacakları kurum ve pozisyonları iyi analiz etmeli ve bu büyük fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışmalıdır.