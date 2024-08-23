Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? e-Devlet MEB ücretli öğretmenlik sonuç sorgulama ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Temmuz ve Ağustos aylarında alınan ücretli öğretmenlik başvurularının sonuçları merakla bekleniyor. Peki, Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte e-Devlet MEB ücretli öğretmenlik sonuç sorgulama ekranı!
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB, ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair resmi bir duyuru yapmadı. Sonuçlar açıklandığında, başvuru sahiplerine SMS yoluyla bilgilendirme yapılacak. Ayrıca sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden il ve ilçe müdürlükleri sayfasından da öğrenilebilecek.
Sonuçların açıklanmasının ardından görevlendirilen ücretli öğretmenlerin, diploma formasyon belgesi, nüfus cüzdanı, son altı aylık tek hekimli sağlık raporu ve sabıka kaydını temin edip, görevlendirildikleri okula teslim etmeleri gerekmektedir. Bu belgelerin eksiksiz olarak teslim edilmesi, görevlendirme sürecinin sorunsuz bir şekilde tamamlanması için önemlidir.