Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? e-Devlet MEB ücretli öğretmenlik sonuç sorgulama ekranı

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Temmuz ve Ağustos aylarında alınan ücretli öğretmenlik başvurularının sonuçları merakla bekleniyor. Peki, Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte e-Devlet MEB ücretli öğretmenlik sonuç sorgulama ekranı!

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? MEB, ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair resmi bir duyuru yapmadı. Sonuçlar açıklandığında, başvuru sahiplerine SMS yoluyla bilgilendirme yapılacak. Ayrıca sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden il ve ilçe müdürlükleri sayfasından da öğrenilebilecek.