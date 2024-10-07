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AÖF KAYIT YENİLEME EKRANI 2024-2025: AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? Güz dönemi sınav takvimi!

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme işlemleri için geri sayım başladı. 2024-2025 öğretim yılı Güz Dönemi için kayıt yenileme tarihleri Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri öğrencileri tarafından merakla bekleniyor. Peki, kayıt yenileme işlemleri ne zaman başlayacak ve nasıl yapılacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :07 Ekim 2024 , 14:16 Güncelleme Tarihi :07 Ekim 2024 , 14:16
AÖF KAYIT YENİLEME EKRANI 2024-2025: AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? Güz dönemi sınav takvimi!

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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri için kayıt yenileme dönemi geldi. 2024-2025 eğitim-öğretim yılı Güz Dönemi kayıt yenileme tarihleri netleşti. Binlerce açıköğretim öğrencisi, ders seçimleri ve kayıt yenileme işlemleri hakkında bilgi edinmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, AÖF kayıt yenileme işlemleri ne zaman başlıyor, nasıl yapılacak? İşte merak edilen detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

2024-2025 AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2024-2025 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlem tarihleri belli oldu.

AÖF kayıt yenileme işlemleri 7 Ekim 2024 Pazartesi - 18 Ekim 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak ve 12 gün sürecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde en fazla 10 ders seçebilecektir.

Kayıt yenileme işlemi e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Ders Ekle/Sil butonundan yapılacaktır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

AÇIKÖĞRETİM GÜZ DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?

Güz Dönemi Ara Sınavı: 07-08 Aralık 2024 tarihinde yapılacak.

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 18-19 Ocak 2025 tarihinde organize edilecek.

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