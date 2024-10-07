AÖF KAYIT YENİLEME EKRANI 2024-2025: AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? Güz dönemi sınav takvimi!

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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri için kayıt yenileme dönemi geldi. 2024-2025 eğitim-öğretim yılı Güz Dönemi kayıt yenileme tarihleri netleşti. Binlerce açıköğretim öğrencisi, ders seçimleri ve kayıt yenileme işlemleri hakkında bilgi edinmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, AÖF kayıt yenileme işlemleri ne zaman başlıyor, nasıl yapılacak? İşte merak edilen detaylar...

(Takvim Foto Arşiv) 2024-2025 AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2024-2025 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlem tarihleri belli oldu.



AÖF kayıt yenileme işlemleri 7 Ekim 2024 Pazartesi - 18 Ekim 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak ve 12 gün sürecek.