KPSS sınavı ne zaman 2022? ÖSYM - KPSS ortaöğretim, önlisans, lisans başvuruları hangi tarihte yapılacak? KPSS sınav yerleri belli oldu mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. ÖSYM tarafından mezuniyet durumuna göre farklı tarihlerde düzenlenen KPSS sınavı için heyecan dolu bekleyiş başladı ve sınava dair detaylar merak konusu oldu. İşte tüm bilgiler...
KPSS LİSANS, ÖNLİSANS, ORTAÖĞRETİM BAŞVURUSU NE ZAMAN?
KPSS Lisans başvuruları 24 Mayıs tarihinde başlayacak ve 6 Haziran'a kadar devam edecek.
KPSS Ortaöğretim oturumu için başvurular 1-13 Eylül 2022 tarihleri arasında alınacak.
KPSS Önlisans başvurusu 3-15 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak.
2022 KPSS NE ZAMAN?
EKPSS 24 Nisan,
KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz,
KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos,
KPSS ÖABT 14 Ağustos,
KPSS Önlisans 2 Ekim,
KPSS Ortaöğretim 6 Kasım,
KPSS DHBT 27 Kasım tarihlerinde düzenlenecek.