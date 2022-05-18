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    • Haberler
    • 19.05.2022 09:13
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    • 19.05.2022 09:13
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    19 Mayıs, 20 Mayıs ders işlenir mi? 19 Mayıs bugün okullar üniversiteler tatil mi, yarım gün mü? Resmi tatilde yoklama alınır mı?

    19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu sene Perşembe gününe denk geliyor. Atatürk'ün Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 103. yılı yarın kutlanacak. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda hangi yerleri açık olup olmayacağı merak ediliyor. Öte yandan okulların açık olup olmayacağı merak edildi. Peki, Resmi tatilde yoklama alınır mı? 19 Mayıs yarın okullar tatil mi, yarım gün mü? 19 Mayıs Perşembe ders işlenir mi? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Resmi tatilde yoklama alınır mı? 19 Mayıs, 20 Mayıs ders işlenir mi?

    19 Mayıs resmi tatilde yoklama alınır mı? Sorusu gündemde yer aldı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın resmi tatil olmasından dolayı bazı kurum ve kuruluşların açık olup olmadığı araştırılıyor. Bu kapsamda okulların açık olup olmayacağı merak edildi. Peki, Resmi tatilde yoklama alınır mı? 19 Mayıs bugün okullar üniversiteler tatil mi, yarım gün mü? 19 Mayıs, 20 Mayıs ders işlenir mi? İşte merak edilenler!

    19 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

    Yapılan açıklamaya göre 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle okullar tatil olacak. Resmi tatil olarak kabul edildiği için bütün resmi yerler kapatılıyor.

    19 MAYIS İLKOKULLAR TATİL Mİ?

    İlkokullarda biz genç değiliz yine de bize tatil mi sorusunu yöneltiyor. Açıklamaya göre 19 Mayıs ilkokullar da tatil edildi.

    19 MAYIS ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

    Üniversiteler de 19 Mayıs'ta tatil edilecek. Tatil 20 Mayıs için işlemiyor.

        19 MAYIS ÖNEMİ VE TARİHİ NEDİR?

        19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bu gün, İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir.

        Türk Milleti Birinci Dünya Savaşı sonrasında kötüleşen koşullar içinde kurtuluş çareleri ararken büyük bir lider Mustafa Kemal Atatürk ortaya çıktı ve Samsun'a ayak basarak "Kurtuluş" yolunu açtı. Dolayısıyla Atatürk'ün 16-19 Mayıs 1919 İstanbul'dan başlayan yolculuğu bir kurtuluş dönemini simgeler.
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        Hegemonya Belgeseli
        Haberler Haberler 19 Mayıs, 20 Mayıs ders işlenir mi? 19 Mayıs bugün okullar üniversiteler tatil mi, yarım gün mü? Resmi tatilde yoklama alınır mı?
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