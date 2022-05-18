19 Mayıs, 20 Mayıs ders işlenir mi? 19 Mayıs bugün okullar üniversiteler tatil mi, yarım gün mü? Resmi tatilde yoklama alınır mı?

19 Mayıs resmi tatilde yoklama alınır mı? Sorusu gündemde yer aldı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın resmi tatil olmasından dolayı bazı kurum ve kuruluşların açık olup olmadığı araştırılıyor. Bu kapsamda okulların açık olup olmayacağı merak edildi. Peki, Resmi tatilde yoklama alınır mı? 19 Mayıs bugün okullar üniversiteler tatil mi, yarım gün mü? 19 Mayıs, 20 Mayıs ders işlenir mi? İşte merak edilenler!
19 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?
Yapılan açıklamaya göre 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle okullar tatil olacak. Resmi tatil olarak kabul edildiği için bütün resmi yerler kapatılıyor.
19 MAYIS İLKOKULLAR TATİL Mİ?
İlkokullarda biz genç değiliz yine de bize tatil mi sorusunu yöneltiyor. Açıklamaya göre 19 Mayıs ilkokullar da tatil edildi.
19 MAYIS ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?
Üniversiteler de 19 Mayıs'ta tatil edilecek. Tatil 20 Mayıs için işlemiyor.