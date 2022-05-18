19 Mayıs, 20 Mayıs ders işlenir mi? 19 Mayıs bugün okullar üniversiteler tatil mi, yarım gün mü? Resmi tatilde yoklama alınır mı?

19 MAYIS İLKOKULLAR TATİL Mİ?

İlkokullarda biz genç değiliz yine de bize tatil mi sorusunu yöneltiyor. Açıklamaya göre 19 Mayıs ilkokullar da tatil edildi.

19 MAYIS ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Üniversiteler de 19 Mayıs'ta tatil edilecek. Tatil 20 Mayıs için işlemiyor.