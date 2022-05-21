2022 YKS hangi tarihte düzenlenecek? Üniversite sınavı ne zaman? YKS sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? Sorgulama ekranı...

Tüm illerden binlerce kişi Üniversite sınavı ne zaman? 2022 YKS hangi tarihte düzenlenecek sorularının yanıtları sıklıkla araştırılıyor. İstediği üniversitede eğitim görmek için tüm sene boyunca çalışarak sınavlara hazırlanan kişiler Mayıs ayının son günleri yaşanırken üniversite sınavı 2022 tarihini öğrenmek istiyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) az bir zaman kala YKS sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? sorgulama ekranı erişime açıldı mı?
ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN?
YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
ÖSYM sınavlarında giriş belgeleri genellikle 10 gün önceden açıklanıyor. Henüz konuyla ilgili resmi tarih açıklaması gelmedi.
2022 YKS NE ZAMAN?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 1. Oturum (TYT), 18 Haziran 2022 tarihinde saat 10:15'de uygulanacak.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 2. Oturum (AYT), 19 Haziran 2022 tarihinde saat 10:15'de uygulanacak.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 3. Oturum (YDT), 19 Haziran 2022 tarihinde saat 15:45'de uygulanacak.