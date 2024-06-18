Bursluluk parası yattı mı 2024? Haziran ayı İOKBS bursluluk parası ne zaman yatacak? 5.6.7.8.9.10.11. sınıf...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik PYBS burs ödemelerini her ay düzenli olarak gerçekleştiriyor. Bu burslar, ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıflar ile lise 9, 10, 11. sınıflardaki başarılı öğrencilere eğitim desteği sağlamak amacıyla veriliyor. 2024 yılı için İOKBS'yi kazanan öğrenciler de burs ödeme tarihlerini merakla bekliyor.
HAZİRAN AYI İOKBS BURS PARASI YATTI MI, NE ZAMAN YATAR?
İlköğretim 5,6,7,8. sınıf ile lise 9,10 ve 11'nci sınıf öğrencilerine yapılan destek İOKBS bursu ödemeleri henüz hesaplara aktarılmadı. Bursluluk ücreti (İOKBS) ödemeleri şehirlere göre farklılık gösteriyor. Burslar her ayın 25'ine kadar hesaplara aktarılıyor. PYBS bursları e-Okul üzerinden sorgulanabiliyor.
E-OKUL BURSLULUK PARASI SORGULAMA
İOKBS bursunun hesaplara yatıp yatmadığı e-Okul VBS üzerinden sorgulanabiliyor. Burs ödemeleri, Vakıfbank ve PTT aracılığıyla gerçekleştiriliyor. e-Okul'a T.C. kimlik numarası ve öğrenci numarasıyla giriş yapan adaylar, güvenlik aşamasında doğum tarihi, doğum yılı, nüfusa kayıtlı olunan il, ilçe, eğitim alınan şube gibi soruları doğru yanıtlayarak e-Okul'a giriş yapabilir.