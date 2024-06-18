SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

Bursluluk parası yattı mı 2024? Haziran ayı İOKBS bursluluk parası ne zaman yatacak? 5.6.7.8.9.10.11. sınıf...

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) kapsamında 5, 6, 7, 8 ile 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerine her ay düzenli olarak burs ödemesi yapılıyor. Haziran 2024 burs ödemeleri de bu kapsamda merakla bekleniyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Haziran 2024, 13:08 Güncelleme 18 Haziran 2024, 13:08
Bursluluk parası yattı mı 2024? Haziran ayı İOKBS bursluluk parası ne zaman yatacak? 5.6.7.8.9.10.11. sınıf...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik PYBS burs ödemelerini her ay düzenli olarak gerçekleştiriyor. Bu burslar, ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıflar ile lise 9, 10, 11. sınıflardaki başarılı öğrencilere eğitim desteği sağlamak amacıyla veriliyor. 2024 yılı için İOKBS'yi kazanan öğrenciler de burs ödeme tarihlerini merakla bekliyor.

HAZİRAN AYI İOKBS BURS PARASI YATTI MI, NE ZAMAN YATAR?
İlköğretim 5,6,7,8. sınıf ile lise 9,10 ve 11'nci sınıf öğrencilerine yapılan destek İOKBS bursu ödemeleri henüz hesaplara aktarılmadı. Bursluluk ücreti (İOKBS) ödemeleri şehirlere göre farklılık gösteriyor. Burslar her ayın 25'ine kadar hesaplara aktarılıyor. PYBS bursları e-Okul üzerinden sorgulanabiliyor.

E-OKUL BURSLULUK PARASI SORGULAMA
İOKBS bursunun hesaplara yatıp yatmadığı e-Okul VBS üzerinden sorgulanabiliyor. Burs ödemeleri, Vakıfbank ve PTT aracılığıyla gerçekleştiriliyor. e-Okul'a T.C. kimlik numarası ve öğrenci numarasıyla giriş yapan adaylar, güvenlik aşamasında doğum tarihi, doğum yılı, nüfusa kayıtlı olunan il, ilçe, eğitim alınan şube gibi soruları doğru yanıtlayarak e-Okul'a giriş yapabilir.

Ardından sol tarafta bulunan menü yardımıyla "Burs Ödeme Bilgileri" üzerinden sorgulama işlemi yapabilir. Ayrıca burs ödemelerini PTT aracılığıyla alan öğrenciler, telefonlarından veya bilgisayarlarından PTT canlı destek üzerinden ad, soyad, e-posta ve telefon numarası ile bursun yatıp yatmadığını sorgulayabilirler.

E-OKUL VBS EKRANI İÇİN TIKLAYIN

İOKBS BURS ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
İOKBS bursluluk ücreti memur maaşı katsayı oranına göre hesaplanıyor. Bursluluk parası son olarak Temmuz-Aralık 863 TL olarak bursluluk ücreti yatırılıyordu.



Bursluluk ücretine %30 zam yapılması durumunda 258 TL artacak ve 1.121 TL'ye yükselecek.

Bursluluk ücretine %40 zam yapılması durumunda 345 TL artacak ve 1208 TL olacak.

Bursluluk ücretine %50 zam yapılması durumunda ise 431 TL artacak ve 1293 TL'ye yükselecek.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı: Kurban pazarlarında satılamayan kurbanlıklar ESK tarafından satın alınacak
Kritik gün bugün! Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakim karşısına çıkıyor! Saat belli oldu! İhbar eden Türk kurye çıktı
Montella Türkiye - Gürcistan maçı 11’ini belirledi! Arda Güler ve Kenan Yıldız sahada olacak
10 yıllık gizemde yeni sinyal! Kayıp Malezya uçağının yerini gösterebileceği düşünülen su altı sinyalleri kaydı bulundu
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan bayram mesaisi! Vergi kaçırana af yok! Hatalı KDV IBAN pos cihazı...
Demokratlar Joe Biden’a komplo mu kurdu? İngiliz basınından flaş iddia: Clinton, Obama, Pelosi ve Schumer dörtlüsü harekete geçti! Adaylıktan çekilecek mi?
Son 53 yılın en sıcak ayları! MGM verileri açıkladı! Önümüzdeki Cuma gününe dikkat 44 dereceyi bulacak | Bugün hava nasıl olacak?
İstanbul Sarıyer’de otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı! Bilanço gün ağarınca ortaya çıktı
9. Yargı Paketi Meclis’e geliyor! Casusluk faaliyetleri için özel düzenleme! Hapis cezası alacaklar
Dolandırıcıların yeni yöntemi: Yapay zeka! Afra Saraçoğlu, Burak Özçivit, Esra Erol’u bile kullandılar! Hepsinin ses ve görüntülerini kullanıp...
Dijital Telif Yasası’nda sona geliniyor! Emek hırsızlığı son bulacak
Tel Aviv ve Kudüs ayaklandı! On binlerce İsrailli, hükümetin istifa etmesi için sokaklara akın etti | Netanyahu’nun evini bastılar
TAKVİM yazdı! Bodrum tarifesi dudak uçuklattı: Kahvaltıya 2 bin plaja 6 bin TL veren tatilcilere su şoku
Iraklı Prens Ra’ad Bin Zeid’in Tarabya’daki milyonluk arsası davalık oldu: 9 parsel 4 bin 135 metrekare
Özel hastanelerin provizyon oyunu! Özel sağlık sigortası karşılasa bile bakın ne yapıyorlar
SON DAKİKA