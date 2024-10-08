SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

KPSS P94 puanıyla alan kurumlar listesi: KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman 2024? Lise KPSS tercih kılavuzu!

KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler ÖSYM’den gelecek tercih kılavuzuna çevrildi. Binlerce aday, P94 puan türüne göre tercih yaparak devlet kurumlarında memur olabilmek için sabırsızlıkla tercih sürecinin başlamasını bekliyor. Peki, ÖSYM KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman başlayacak? Tercih kılavuzunda hangi detaylar yer alacak? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 11:53 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 11:54
KPSS P94 puanıyla alan kurumlar listesi: KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman 2024? Lise KPSS tercih kılavuzu!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

ÖSYM, KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, tercih süreciyle ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Ancak önceki yıllara bakıldığında, KPSS Ortaöğretim tercihleri genellikle sınav sonuçlarının açıklanmasından 1-2 hafta sonra başlıyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ 2024 NE ZAMAN?

KPSS Ortaöğretim tercihleri henüz başlamadı. KPSS ortaöğretim tercih takvimi duyurulduktan sonra kılavuz paylaşılacak. Kılavuzda adayların tercih edebilecekleri meslekler, kontenjanlar ve diğer bilgiler yer alacak.

Son olarak KPSS-2024/1: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme yapıldı. Tercih işlemleri 11-18 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Henüz KPSS ortaöğretim tercihlerine ilişkin ÖSYM'den yeni bir bilgilendirme geldiğinde haberimize eklenecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

KPSS P94 PUANIYLA ALAN KURUMLAR

Üniversiteler

Enstitüler

Bakanlıklar

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Karayolları Genel Müdürlüğü

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü

Türk Dil Kurumu Başkanlığı

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü

Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü

Gelir İdaresi Başkanlığı

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Sayıştay Başkanlığı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Cem Garioplu’nun Adli Tıp raporu çıktı! Mezardaki o mu?
Devlet Bahçeli’den MHP grup toplantısında önemli açıklamalar
The Evidence
ABD seçimine Epstein damgası! Elon Musk’tan flaş iddia: Milyarderler Kamala Harris’i destekliyor çünkü…
ÖZEL | Fenerbahçe’ye 10 numara genç! Devre arası teklif var
CHP’de büyüyen 2C kavgası! Özgür Özel’e karşı İmamoğlu ayrı Kılıçdaroğlu ayrı harekete geçti... Olağanüstü kurultay kulisi
Türk Telekom
Semih Çelik’in genç kızı katlettiği cinayet surları görüntülendi! Dikkat çeken yazı! 11 yılda 4 vahşi cinayet
Galatasaray’da Victor Osimhen şoku! Sakatlık tarihi uzadı
Yok öyle yüksek gelir düşük vergi... Hazine ve Maliye Bakanlığı sporcuları radara aldı: Yıldız isimler listede!
Zeytinyağı ve balda oyun! Tarım ve Orman Bakanlığı yeni listeyi yayınladı! Taklit ve tağşiş yapan firmalar sıralı tam liste
CANLI | İsrail’den bir suikast daha! Hizbullah Karargah Başkanı Hüseyni öldürüldü! Kahire’de ateşkes masası
MİT’ten nokta operasyon! PKK’nın canlı bombası Jinda Gundikramo kod adlı Hezal Belge etkisiz hale getirildi
Benfica’ya bir Türk daha! Fenerbahçeli yıldıza kanca
Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan hayatını kaybetti! Başkan Erdoğan’dan taziye mesajı: Her daim hayırla yad edilecek
SON DAKİKA