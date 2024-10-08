KPSS P94 puanıyla alan kurumlar listesi: KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman 2024? Lise KPSS tercih kılavuzu!

ÖSYM, KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, tercih süreciyle ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Ancak önceki yıllara bakıldığında, KPSS Ortaöğretim tercihleri genellikle sınav sonuçlarının açıklanmasından 1-2 hafta sonra başlıyor.

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KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ 2024 NE ZAMAN?

KPSS Ortaöğretim tercihleri henüz başlamadı. KPSS ortaöğretim tercih takvimi duyurulduktan sonra kılavuz paylaşılacak. Kılavuzda adayların tercih edebilecekleri meslekler, kontenjanlar ve diğer bilgiler yer alacak.

Son olarak KPSS-2024/1: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme yapıldı. Tercih işlemleri 11-18 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Henüz KPSS ortaöğretim tercihlerine ilişkin ÖSYM'den yeni bir bilgilendirme geldiğinde haberimize eklenecek.