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2025 KYK başvuru rehberi: KYK kredi başvuruları ayrı mı yapılacak? Hem kredi hem burs almak mümkün mü?

2024-2025 eğitim öğretim yılı için burs/kredi başvuruları başladı. Bu eğitim öğretim yılında ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler, halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları burs/kredi başvurusunda bulunabilecek.

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Giriş Tarihi :09 Ekim 2024 , 10:08 Güncelleme Tarihi :09 Ekim 2024 , 10:08
2025 KYK başvuru rehberi: KYK kredi başvuruları ayrı mı yapılacak? Hem kredi hem burs almak mümkün mü?

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2024-2025 eğitim öğretim yılı için burs/kredi başvuruları başladı. Belirlenen şartları sağlayan öğrenciler burs/kredi başvurusunda bulunabilecek. Peki bu süreçte öğrencilerden başvuru için hangi şartlar bekleniyor? Hem kredi hem burs başvurusunu aynı anda yapmak mümkün mü? İşte habere dair merak edilenler...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Başvurular için son gün 13 Ekim

13 Ekim Pazar günü saat 23.59'a kadar devam edecek olan burs/kredi başvuruları e-Devlet resmi sitesi üzerinden alınıyor. Başvuru bilgilerini değiştirmek isteyen öğrenciler, yine bu tarihe kadar e-Devlet üzerinden bilgilerini güncelleyebiliyor olacaklar.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Başvuruda dikkat edilmesi gerekenler

Burs/kredi başvuruları e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinin düzeltilmesini istemeleri önem arz ediyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Bilgiler teyit ediliyor

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi sağlanacak. Başvuru sırasında yanlış beyanda bulunan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Özel durum beyanı

Başvuruda özel durum beyan eden öğrencilerin belge göndermesi gerekmiyor. Başvuru ekranında özel durum [şehit/gazi çocukları (şehit bekâr ise bekâr kardeşi/gazi bekâr ise kendisi), anne ve babası (her ikisi de) vefat edenler, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olanlar, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı sevgi evlerinde tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar ve milli sporcular vs.] beyan eden öğrencilerin bilgileri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kontrol edilecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Başvuru sürecinde sorun yaşayan öğrenciler için

Başvuru sürecinde sorun yaşayan öğrenciler 7/24 hizmet veren ALO GSB (444 0 472), KYK_DESTEK ve GSB_DESTEK üzerinden yardım talep edebilecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Hem kredi hem burs kullanmak mümkün mü?

Kredi ve burs başvuru sürecinde en çok merak edilenler arasında "Kredi alan biri burs başvurusu yapabilir mi?", "KYK kredi alan kişi tekrar burs başvurusu yapabilir mi?" soruları geliyor... . Hem burs hem de kredi aynı anda alınabilir mi? KYK resmi sitesinde paylaşılan açıklamada, "Mevzuata göre burs alan öğrenciye kredi; kredi alan öğrenciye ise burs ödemesi yapılamaz." ibaresi yer almakta.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Kredi alan öğrenciler burs başvurusu yapabilir mi?

KYK burs başvurularında bu dönem kredi almaya hak kazanan adaylar kredi alsalar dahi önümüzdeki yıl burs başvurusunda tekrar bulunabilir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Öncelikli olarak burs verilecek öğrenciler kimlerdir?

• Şehidin bekar çocukları, çocuğu yok ise bekar kardeşleri
• Gazinin kendisi veya bekar çocukları
• Sağlık kurulu raporu ile yüzde kırk ve üzerinde engeli olduğu tespit edilenler
• Anne ve babasının her ikisi de vefat eden bekar kişi
• Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak lise ve dengi öğrenimini tamamlayan veya 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile koruma altına alınanlar
• Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar
• Bakanlık tarafından belirlenen kıstasları taşıyan milli sporcular
• Her öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarından alan yeterlilik sınavında ham puan bazında ilk yüze girenler

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Peki kredinin bursa dönüşmesi için ne yapılması gerekiyor?

Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olan ve yukarıdaki 8. maddede belirtilen öncelikli burs verilecek öğrenciler kapsamına giren öğrencilerin burs almasına engel bir durumu olmaması halinde kredileri bu başvurularının ve durumlarının tespit edilmesi kaydıyla öncelikli öğrenci durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin e-Devlet üzerinden dilekçe ile müracaat etmesi gerekmektedir.

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