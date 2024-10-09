SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

2024 Kaymakam Adaylığı sınavı ne zaman? Kaymakamlık sınavı giriş belgeleri ne zaman belli olacak?

2024 yılına yönelik Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı başvuruları adaylar arasında büyük bir merak konusu haline geldi. Geçtiğimiz yıl Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 3 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilen 2023-İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'nın başvuruları 20-30 Ekim 2023 tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl ise sınavın ne zaman yapılacağı ve başvuru sürecinin detayları adayların gündeminde.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :09 Ekim 2024 , 08:22 Güncelleme Tarihi :09 Ekim 2024 , 08:22
2024 Kaymakam Adaylığı sınavı ne zaman? Kaymakamlık sınavı giriş belgeleri ne zaman belli olacak?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı için hazırlıklar hız kazanmış durumda. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan bu önemli sınavın detayları merakla bekleniyor. Adaylar, sınavın başvuru tarihleri ve uygulanma tarihleri hakkında bilgi almak için güncellemeleri takip ediyor.

2024'TE KAYMAKAMLIK SINAVI VAR MI?

ÖSYM'nin 2024 sınav takviminde Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na dair bir bilgi yok.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

SINAV TARİHİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2024 yılında sınavın yapılıp yapılmayacağı ÖSYM takvimi ya da İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması ile belli olacak.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Kaymakamlık Sınavına Kimler Girebilir ve Başvurabilir?

Kaymakamlar ilçelerin en büyük idari amirleridir. Kariyerine Kaymakam olarak devam etmek isteyen kişiler için sınav bulunmaktadır. Kaymakam olmak için İktisadi ve İdari Bilimlerin Fakültesinin bölümlerini ya da Hukuk bölümünü tamamlamış olmak gerekir. Bölümlerin 4 yıllık olması da sınav başvuru şartları arasındadır. Bu bölümlerden mezun olan kişiler Kaymakamlık sınavına başvuruda bulunarak şanslarını deneyebilir. Farklı bölümlerden mezun olmuş kişilerin Kaymakam olma ya da Kaymakamlık sınavına başvurma şansı bulunmaz. Sınavdan 70 puan alan kişiler başarılı kabul edilir ve 4 mülakata alınır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Mülakat puanları ile beraber sınav puanının ortalaması alınarak herkesin başarı puanı belirlenir. Kaymakam olmak için erkeklerin mutlaka askerlik görevlerini tamamlamış olması gerekir. 35 yaşını aşmamış olmak da Kaymakamlık için aranan şartlardan biridir. Kaymakam olmak için tamamlanması gereken kurs ve staj süreci de vardır. 3 yıl stajdan sonra Kaymakam olmaya hak kazanılır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Kaymakamlık Sınavı Başvuru Şartları Nelerdir?

Kaymakamlık sınavına girmek için bazı şartlar vardır. Bunlar:

35 yaşın altında olmak

Üniversitelerin Hukuk, Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme ya da Siyasi Bilimler bölümlerinden mezun olmak

Erkek adaylar için askerliğin yapılmış olması

Kaymakamlık sınavına giren öğrencilerin başarılı sayılması için en az 70 puan almış olmaları gerekir. Başarılı şekilde sınavı tamamlayan öğrenciler 4 farklı mülakata girerler. Mülakatlardan da alınan başarılı sonuçlar Kaymakamlık sınavı sonucu ile birleştirilerek öğrencilerin bir puanı oluşturulur. Kaymakam olmak isteyen öğrencilerin son puanları sıralamaya koyulur ve buna göre sonuçlar açıklanır.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Discord ve Telegram’daki siber zorbalığa geçit yok: Gözaltı sayısı 4’e yükseldi
Başkan Erdoğan talimat verdi! Adli kolluk sistemi gündemde! Kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak
Türk Telekom
Fişini çektik! Discord’a erişim engeli getirildi
Orta Doğu’da gerilim tırmanıyor | İran’dan İsrail’e 3 mesaj! İran Dışişleri Bakanı Erakçi Türkiye’ye geliyor
Asgari ücrete 3’lü zam formülü: Komisyon neleri dikkate alacak? Ne kadar artış bekleniyor?
Tarımda dijital dönüşüm! Bakanlık teşvik paketi hazırlıyor
Başkan Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısı’na katılacak! İşte gündemdeki meseleler...
Okan Buruk’un son dönemdeki tepkilerinin nedenini TAKVİM açıkladı!
CHP’li Beyoğlu Belediyesi’nden skandal! Çocukları LGBT destekçisine emanet ettiler | Takvim.com.tr dosyasını açtı: Kim bu Kerem Kitay?
İşgalci İsrail aynı anda hem Beyrut’u hem de Şam’ı hedef aldı! Ölü ve yaralılar var
Bakan Bolat duyurdu: İhracatçılara yeni kredi desteği 4 milyar TL’ye çıkarıldı!
TBMM’de İsrail tehdidine karşı kapalı oturum: Milli güvenlik sorununa karşı birlikte ilerlemeliyiz | 10 yıl gizli kalacak
Başkan Erdoğan’dan 2024-2025 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni’nde önemli açıklamalar
ABD’li gazetecinin bomba iddiası: Biden, Netanyahu’ya küfür etti! İkili arasında gerilim mi var?
SON DAKİKA