2024 Kaymakam Adaylığı sınavı ne zaman? Kaymakamlık sınavı giriş belgeleri ne zaman belli olacak?

Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı için hazırlıklar hız kazanmış durumda. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan bu önemli sınavın detayları merakla bekleniyor. Adaylar, sınavın başvuru tarihleri ve uygulanma tarihleri hakkında bilgi almak için güncellemeleri takip ediyor.

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Kaymakamlık Sınavına Kimler Girebilir ve Başvurabilir?

Kaymakamlar ilçelerin en büyük idari amirleridir. Kariyerine Kaymakam olarak devam etmek isteyen kişiler için sınav bulunmaktadır. Kaymakam olmak için İktisadi ve İdari Bilimlerin Fakültesinin bölümlerini ya da Hukuk bölümünü tamamlamış olmak gerekir. Bölümlerin 4 yıllık olması da sınav başvuru şartları arasındadır. Bu bölümlerden mezun olan kişiler Kaymakamlık sınavına başvuruda bulunarak şanslarını deneyebilir. Farklı bölümlerden mezun olmuş kişilerin Kaymakam olma ya da Kaymakamlık sınavına başvurma şansı bulunmaz. Sınavdan 70 puan alan kişiler başarılı kabul edilir ve 4 mülakata alınır.