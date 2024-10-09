2024 Kaymakam Adaylığı sınavı ne zaman? Kaymakamlık sınavı giriş belgeleri ne zaman belli olacak?

(Takvim Foto Arşiv)
Mülakat puanları ile beraber sınav puanının ortalaması alınarak herkesin başarı puanı belirlenir. Kaymakam olmak için erkeklerin mutlaka askerlik görevlerini tamamlamış olması gerekir. 35 yaşını aşmamış olmak da Kaymakamlık için aranan şartlardan biridir. Kaymakam olmak için tamamlanması gereken kurs ve staj süreci de vardır. 3 yıl stajdan sonra Kaymakam olmaya hak kazanılır.
(Takvim Foto Arşiv)
Kaymakamlık Sınavı Başvuru Şartları Nelerdir?
Kaymakamlık sınavına girmek için bazı şartlar vardır. Bunlar:
35 yaşın altında olmak
Üniversitelerin Hukuk, Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme ya da Siyasi Bilimler bölümlerinden mezun olmak
Erkek adaylar için askerliğin yapılmış olması
Kaymakamlık sınavına giren öğrencilerin başarılı sayılması için en az 70 puan almış olmaları gerekir. Başarılı şekilde sınavı tamamlayan öğrenciler 4 farklı mülakata girerler. Mülakatlardan da alınan başarılı sonuçlar Kaymakamlık sınavı sonucu ile birleştirilerek öğrencilerin bir puanı oluşturulur. Kaymakam olmak isteyen öğrencilerin son puanları sıralamaya koyulur ve buna göre sonuçlar açıklanır.