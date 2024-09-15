KPSS'ye geç kalan adaylar yine kapıda kaldı: "Bir dakikacık ne olur"





ÇOK GECİKMEDİM

Sınava geç kalan ve koşarak gelen bir aday kapıya vurarak, "Ağabey ne olursun açın. Nefes nefese kaldım. Bir dakikacık ne olur. Çok gecikmedim" cümleleri ise kapıyı açmaya yetmedi. Kapının açılmamasının ardından aday, okulu terk etti.

Eskişehir'de Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim (lise) sınavına geç kalan birçok aday salonlara giriş yapamadı. Geç kalan adaylardan birisi, "Biz 2 dakika sonra geldik" diyerek görevlilere tepki gösterdi.



ÖSYM'nin düzenlediği KPSS ortaöğretim sınavı için hazırlanan adaylar, günün erken saatlerinden itibaren sınav salonlarının önünde hazır bulundu. Yaklaşık 1 milyon 864 bin 867 adayın başvuru yaptığı KPSS çerçevesinde, adaylarla birlikte aileleri de büyük heyecan yaşadı.

Saat 10.00'da kapıların kapatıldığı sınava bazı adaylar koşarak son anlarda yetişirken, birçok kişi tüm çabalarına rağmen geç kaldı. Görevli personeller gelen adayların hepsini sınav salonlarına almaya gayret gösterse de dakikalarla yetişemeyen kişiler içeriye alınmadı. Geç kalan birçok aday kapıda kaldı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde girecek olduğu sınava geç kalmasından dolayı büyük üzüntü yaşayan adaylardan birisi de 2 dakika ile geç kaldığını öne sürerek görevlilerin kendisini içeriye almamasına tepki gösterdi.