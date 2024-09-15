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KPSS'ye geç kalan adaylar yine kapıda kaldı: "Bir dakikacık ne olur"

Tüm Türkiye'de KPSS’ye girecek binlerce aday okulların yolunu tuttu. Elazığ'da sınava geç kalan bir aday, "Ağabey ne olursun açın. Nefes nefese kaldım. Bir dakikacık ne olur. Çok gecikmedim” sözleri ise çare etmedi.

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Giriş Tarihi 15 Eylül 2024, 11:38 Güncelleme Tarihi 15 Eylül 2024, 11:48
KPSS’ye geç kalan adaylar yine kapıda kaldı: Bir dakikacık ne olur

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Tüm Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da da KPSS'ye girecek binlerce aday okulların yolunu tuttu.

"Bir dakikacık ne olur"

Sınava geç kalan bir adayın, "Ağabey ne olursun açın. Nefes nefese kaldım. Bir dakikacık ne olur. Çok gecikmedim" sözleri ise çare etmedi.



Elazığ'da Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) ortaöğretime girecek adaylar okulların yolunu tuttu. Adaylar detaylı üst araması ve kimlik kontrolünden sonra içeriye alındı.

Saat 10.00 itibarıyla okullarda kapılar kapatıldı. Bazı adaylar ise son anda sınava yetişti. Sınav saatinin gelmesiyle birlikte memur olmak isteyen çok sayıda aday sınav salonlarında ter dökmeye başladı.



ÇOK GECİKMEDİM
Sınava geç kalan ve koşarak gelen bir aday kapıya vurarak, "Ağabey ne olursun açın. Nefes nefese kaldım. Bir dakikacık ne olur. Çok gecikmedim" cümleleri ise kapıyı açmaya yetmedi. Kapının açılmamasının ardından aday, okulu terk etti.

Eskişehir'de Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim (lise) sınavına geç kalan birçok aday salonlara giriş yapamadı. Geç kalan adaylardan birisi, "Biz 2 dakika sonra geldik" diyerek görevlilere tepki gösterdi.


ÖSYM'nin düzenlediği KPSS ortaöğretim sınavı için hazırlanan adaylar, günün erken saatlerinden itibaren sınav salonlarının önünde hazır bulundu. Yaklaşık 1 milyon 864 bin 867 adayın başvuru yaptığı KPSS çerçevesinde, adaylarla birlikte aileleri de büyük heyecan yaşadı.

Saat 10.00'da kapıların kapatıldığı sınava bazı adaylar koşarak son anlarda yetişirken, birçok kişi tüm çabalarına rağmen geç kaldı. Görevli personeller gelen adayların hepsini sınav salonlarına almaya gayret gösterse de dakikalarla yetişemeyen kişiler içeriye alınmadı.

Geç kalan birçok aday kapıda kaldı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde girecek olduğu sınava geç kalmasından dolayı büyük üzüntü yaşayan adaylardan birisi de 2 dakika ile geç kaldığını öne sürerek görevlilerin kendisini içeriye almamasına tepki gösterdi.




NE HAYDİSİ HAYATIM
Sınava geç kalan bir adayın kendisine, "Hayatım hadi gidelim" diyen yakınına, "Ya hayatım bir dur ne haydisi ya ben bir yıldır buna uğraşmışım ne haydisi" sözleriyle ettiği sitem kameralara yansıdı.



Girişlerin sona ermesinin ardından ailelerin heyecanlı bekleyişi başladı.

Saat 10.15'de başlayan KPSS ortaöğretim sınavı çerçevesinde adaylara genel yetenek ve genel kültür testleri için 120 soru soruluyor. Toplam 130 dakika cevaplama süresinin verildiği sınav sonuçları ilerleyen tarihlerde ÖSYM taratından açıklanacak.

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