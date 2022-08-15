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    • Eğitim
    • 15.08.2022 16:44
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    • 15.08.2022 16:57
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    KPSS Önlisans başvuruları uzatıldı mı? KPSS Önlisans yeni başvuru tarihi ne zaman?

    ÖSYM tarafından yapılan açıklamayla KPSS önlisans başvuru tarihlerinin uzatıldığı belirtildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında KPSS önlisans başvuru tarihleri ne zaman sorusu yer alıyor. Peki, KPSS önlisans başvuruları ne zaman? KPSS önlisans başvuru tarihleri ne zamana uzatıldı? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    KPSS Önlisans başvuruları uzatıldı mı?

    KPSS önlisans başvuru tarihleri hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamayla KPSS önlisans başvuru tarihlerinin uzatıldığı belirtildi.

    KPSS ÖNLİSANS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

    ÖSYM tarafından yapılan açıklamada "03-15 Ağustos 2022 tarihleri olarak duyurulan 2022-KPSS Ön Lisans başvuru günleri, 16 Ağustos 2022 tarihi saat 23.59'a kadar uzatılmıştır. " ifadeleri kullanıldı.

    ÖNLİSANS KPSS NE ZAMAN?

    ÖSYM 2022 sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre sınav ise 2 Ekim'de yapılacak. Başvuru süreci içerisinde işlemlerini tamamlayan adaylar 2 Ekim 2022 tarihinde yapılacak olan sınava katılabilecekler.

        KPSS ÖNLİSANS BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?
        KPSS Önlisans başvurusu ais.osym.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştiriliyor. Adaylar başvuruda bulunmak için TC kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra başvuru işlemini gerçekleştirebiliyor.

        KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
        Ön lisans KPSS başvuru ücreti 130 TL olarak açıklandı. Adayların sınav ücretini yatırırken banka görevlisine; T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı ile birlikte ne kadar ücret yatıracağını söylemeleri gerekmektedir. Adaylar, isterlerse banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.
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