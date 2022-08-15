KPSS Önlisans başvuruları uzatıldı mı? KPSS Önlisans yeni başvuru tarihi ne zaman?

KPSS önlisans başvuru tarihleri hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamayla KPSS önlisans başvuru tarihlerinin uzatıldığı belirtildi.
KPSS ÖNLİSANS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada "03-15 Ağustos 2022 tarihleri olarak duyurulan 2022-KPSS Ön Lisans başvuru günleri, 16 Ağustos 2022 tarihi saat 23.59'a kadar uzatılmıştır. " ifadeleri kullanıldı.
ÖNLİSANS KPSS NE ZAMAN?
ÖSYM 2022 sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre sınav ise 2 Ekim'de yapılacak. Başvuru süreci içerisinde işlemlerini tamamlayan adaylar 2 Ekim 2022 tarihinde yapılacak olan sınava katılabilecekler.