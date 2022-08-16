YKS 2. tercihler puana mı sıralamaya mı bakılarak yapılacak? YKS ek tercihlerde nelere dikkat edilmeli?

YKS ek tercih yani 2.tercih tarihleri üniversite sınavına giren adayların gündeminde bulunuyor. YKS tercih sonuçları bugün adayların erişimine açıldı. Ek tercihleri bekleyen adaylar ise konu hakkında birçok detayı merak etti. Peki, YKS ek tercihler ne zaman? YKS ek tercih ney göre yapılır? İşte merak edilenler...
YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN?
YKS tercih sonuçları bugün açıklandı. Üniversite kayıtları ise 22-26 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. YKS ek tercihleri ise üniversite kayıtları tamamlandıktan sonra başlaması bekleniyor.
YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
YKS ek tercih kılavuzu yayımlanmadı. Önümüzdeki günlerde yayımlandığı zaman habere eklenecek.