YKS 2. tercihler puana mı sıralamaya mı bakılarak yapılacak? YKS ek tercihlerde nelere dikkat edilmeli?

EK TERCİH SIRALAMASI NASIL OLMALI?

Ek yerleştirmelerde tercih yapabilmek için 1. Yerleştirmede de tercih yapmış fakat yerleştirilememiş olmak gerekir. ÖSYM tarafından yayınlanan tercih kılavuzunu çok iyi incelemelisin. -En çok istediğin bölüme 1. sırada yer vermelisin; diğerlerini de aynı mantığa göre sıralayabilirsin.