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    • Eğitim
    • 16.08.2022 10:30
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    • 16.08.2022 10:30
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    YKS 2. tercihler puana mı sıralamaya mı bakılarak yapılacak? YKS ek tercihlerde nelere dikkat edilmeli?

    YKS ek tercihler adaylar tarafından ilgiyle bekleniyor. YKS tercihlerinin bugün erişime açılmasıyla konu hakkında araştırmalar hızlandı. İşte YKS ek tercihleri ve konu hakkında tüm merak edilenler...

    takvim.com.tr
    YKS 2. tercihler puana mı sıralamaya mı bakılacak?

    YKS ek tercih yani 2.tercih tarihleri üniversite sınavına giren adayların gündeminde bulunuyor. YKS tercih sonuçları bugün adayların erişimine açıldı. Ek tercihleri bekleyen adaylar ise konu hakkında birçok detayı merak etti. Peki, YKS ek tercihler ne zaman? YKS ek tercih ney göre yapılır? İşte merak edilenler...

    YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN?
    YKS tercih sonuçları bugün açıklandı. Üniversite kayıtları ise 22-26 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. YKS ek tercihleri ise üniversite kayıtları tamamlandıktan sonra başlaması bekleniyor.

    YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
    YKS ek tercih kılavuzu yayımlanmadı. Önümüzdeki günlerde yayımlandığı zaman habere eklenecek.

        EK TERCİH YAPARKEN PUANA GÖRE Mİ YAPILIR?
        Ek tercih yapmak isteyen adayların, YKS puanlarının hesaplanmış olması gerekir. ÖSYM ek tercih döneminde, tüm adaylar puanlarına göre tercih edebilecekleri bölümlerin geçmiş yerleşme puanları hakkında bilgi sahibi olmak için Kariyer.net'in ek tercih motoru uygulamasını kullanabilir.

        EK TERCİH SIRALAMASI NASIL OLMALI?
        Ek yerleştirmelerde tercih yapabilmek için 1. Yerleştirmede de tercih yapmış fakat yerleştirilememiş olmak gerekir. ÖSYM tarafından yayınlanan tercih kılavuzunu çok iyi incelemelisin. -En çok istediğin bölüme 1. sırada yer vermelisin; diğerlerini de aynı mantığa göre sıralayabilirsin.

        EK TERCİH PARASI NE KADAR?
        YKS ek yerleştirme ücretleri 2020 yılında 20 TL olarak açıklanmıştı. Ek yerleştirme tercih ücreti bu yıl ise 25 TL olarak belirlendi. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylar, ek yerleştirme ücretini yatırmazlarsa yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacak.
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