Üniversite eğitimine bu yıl başlayacak binlerce öğrenci KYK yurt başvuru sonuçlarını öğrendi. Bilindiği üzere, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında, oda tipleri 1. tipten 6. tipe kadar sıralanıyor ve bu oda tipleri, sunulan hizmetlerin niteliğine göre farklı ücretlendirmelere tabi tutuluyor. Peki, KYK yurt ücretleri ne kadar olacak? 1. tip, 2. tip, 3. tip, 4. tip, 5. tip ve 6. tip odalar nedir, aralarındaki farklar nelerdir? İşte ayrıntılar...

KYK yurtlarında 6 tip oda bulunuyor. KYK yurt tipleri , 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanıyor. Bu sıralama odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo olması gibi özelliklere göre belirleniyor.

KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR?

Oda tiplerine göre KYK yurt ücretleri değişkenlik gösteriyor. En ucuz KYK yurdu 1. tip olurken, en yüksek ücrete sahip olan yurt ise 6. tip oluyor.

Geçtiğimiz yıl KYK yurt ücretleri 250 ve 450 TL arasında değişkenlik gösteriyordu. 2023-2024 KYK yurt ücretleri ise henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.