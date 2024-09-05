KYK YURT TİPLERİ ÖZELLİKLERİ NELER?
1. tip ve 2. tip yurtlar öğrencilerin barınma, yemek ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılayacak durumda.
3. tip: KYK yurtları ülkemizde bulunan orta derecede yurtlardır. 3. tip yurtlarda oda büyüklüğüne göre kişi sayısı 2-4 kişi olarak değişmektedir. Odalarda çalışma masası, buz dolabı ve bazı yurtlarda kitaplık bulunmaktadır. Banyo, Tuvalet ortak kullanım alanı olabiliyor.
4. tip: KYK yurtları ülkemizde bulunan orta derecede yurtlardır. 4. tip yurtlarda oda büyüklüğüne göre kişi sayısı 2-4 kişi olarak değişmektedir. Odalarda çalışma masası, buz dolabı ve bazı yurtlarda kitaplık bulunmaktadır.
5. tip: KYK yurtları ikinci en iyi yurtlardandır. Buna oranla ikinci en yüksek yurt ücreti ve depozito ücreti de 5. tip KYK yurtlarınındır. Kredi ve Yurtlar Müdürlüğü birçok şehirde yeni yurtlar yaptı bu yurtların çoğu 4.-5. ve 6. tip yurtlar sınıfında öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını karşılar.
6. tip: En lüks KYK yurdu 6. tip KYK yurtlarıdır. Kredi ve Yurtlar Müdürlüğü birçok şehirde yeni yurtlar yaptı bu yurtların çoğu 6. tip yurtlar sınıfında öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak durumda.
İLK KAYIT ÜCRETİ NEDİR?
Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM'lerinde veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.
KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?
2024-2025 yılı için KYK yurt ücretleri, başvuru yapacak olan öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı.
Güncel KYK yurt ücretleri henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz dönem yurt ücretleri; tip 1 ücreti aylık 345 TL, tip 2 aylık 405 TL, tip 3 aylık 480 TL, tip 5 aylık 510 TL ve tip 6 570 TL olarak ödenmişti.
KİMLER KYK YURTLARINDA ÜCRETSİZ KALABİLİR?
Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,
Gazi ve gazi çocukları,
Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,
Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,
Devlet koruması altında olanlar,
Bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir.