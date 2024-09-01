2 Eylül (yarın) okul var mı 2024? Okulların açılmasına kaç gün kaldı? 5. ve 9. sınıflara uyum haftası var mı? 2024-2025 eğitim takvimi!

20 milyondan fazla öğrencinin haziran ayında başladığı yaz tatilinin bitmesine günler kala, okulların açılış tarihinin erteleneceği söylentileri hızla yayıldı. Bu tür iddialar, tatil planlarını tamamlamak üzere olan birçok aileyi ve okula hazırlanan öğrencileri endişelendirdi.
OKULLAR GEÇ Mİ AÇILACAK, YAZ TATİLİ UZADI MI?
Okulların açılış tarihine yönelik Bakan Tekin ortaya atılan iddialara son noktayı koydu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gaziantep'te bir canlı yayınında soruları yanıtladı. Tekin okulların açılış tarihiyle ilgili olarak "9 Eylül günü itibarıyla deprem bölgesinde eğitim dönemine sorunsuz şekilde başlayacağımızı söyleyebilirim. MEB ile ilgili mevzularda spekülasyonlar var. Tatil uzadı gibi. 9 Eylül'de okullar açılacak, erteleme gündemde yok. 2 Eylül günü öğretmen arkadaşlarımızın seminerleri başlıyor. 9 Eylül'de takvimimiz başlayacak." ifadelerine yer verdi.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, KAÇ GÜN KALDI?
Okullar 9 Eylül'de başlayacak. Okulların açılmasına bugünden itibaren (1 Eylül) 7 gün kaldı.
OKULA UYUM HAFTASI NE ZAMAN?
2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
5. ve 9. sınıflar için uyum haftası bulunmuyor.