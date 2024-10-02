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KPSS ÖN LİSANS TERCİH KILAVUZU 2024! ÖSYM KPSS lise tercihleri ne zaman başlayacak?

KPSS ön lisans tercih süreci, branş bazında sıralamaların açıklanmasının ardından yeniden gündeme geldi. 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans oturumunda ter döken adaylar, aldıkları puanlarla kamu kurum ve kuruluşlarına yerleşebilmek için sabırsızlanıyor. ÖSYM’nin duyuracağı tercih kılavuzunu bekleyen binlerce aday, 2024 KPSS ön lisans tercih tarihlerinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, bu yıl KPSS ön lisans tercih süreci ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :02 Ekim 2024 , 06:13 Güncelleme Tarihi :02 Ekim 2024 , 07:49
KPSS ÖN LİSANS TERCİH KILAVUZU 2024! ÖSYM KPSS lise tercihleri ne zaman başlayacak?

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2024 KPSS ön lisans tercih süreci için heyecan dorukta! Binlerce adayın katıldığı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler ÖSYM'nin duyuracağı tercih tarihlerine çevrildi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

KPSS ÖN LİSANS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2024 KPSS Önlisans tercih kılavuzu memur olmak isteyen adaylara tercih sürecinde yol gösterecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

KPSS önlisans tercih takviminin ekim ayı içerisinde duyurulması bekleniyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

KPSS ÖN LİSANS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR AÇIKLANDI

2024 Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans'a (2024-KPSS Ön Lisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtılmıştır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle branş bazında sıralamalarını öğrenebilecek.

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