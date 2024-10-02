KPSS ÖN LİSANS TERCİH KILAVUZU 2024! ÖSYM KPSS lise tercihleri ne zaman başlayacak?

2024 KPSS ön lisans tercih süreci için heyecan dorukta! Binlerce adayın katıldığı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler ÖSYM'nin duyuracağı tercih tarihlerine çevrildi.
2024 KPSS ön lisans tercih süreci için heyecan dorukta! Binlerce adayın katıldığı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler ÖSYM'nin duyuracağı tercih tarihlerine çevrildi.
KPSS ÖN LİSANS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
2024 KPSS Önlisans tercih kılavuzu memur olmak isteyen adaylara tercih sürecinde yol gösterecek.
KPSS önlisans tercih takviminin ekim ayı içerisinde duyurulması bekleniyor.
KPSS ÖN LİSANS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR AÇIKLANDI
2024 Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans'a (2024-KPSS Ön Lisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtılmıştır.
Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle branş bazında sıralamalarını öğrenebilecek.