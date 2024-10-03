AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? İşte AÖF kayıt yenileme ücretleri ve tarihleri

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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme tarihleri ile ilgili araştırmalar son günlerde hız kazandı. Öte yandan 2024-2025 güz eğitim dönemi AÖF takvimi yayımlandı.Takvime göre ders seçimi, ücretler ve kayıt yenileme işlemi nasıl yapılacak? Peki AÖF son kayıt yenileme günü ne zaman? İşte habere dair detaylar...

Anadolu Ajansı AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖF kayıt yenileme işlemi e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile AÖF'ün resmi web sitesi üzerinden "Ders Ekle/Sil"butonundan yapılacak. Ödeme bilgilerine ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan 'Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü' sayfasından görüntülenebilecek. Kayıt yenileme ekranı için https://aof.anadolu.edu.tr