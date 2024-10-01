ATA AÖF kayıtları ne zaman bitecek? 2024-2025 ATA AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) öğrencileri için kayıt yenileme süreci, 30 Eylül 2024 itibarıyla resmen başladı. Üniversite, kayıt süreciyle ilgili bilgilendirme yaparak öğrencilerin ders seçimi ve materyal ücreti ödeme işlemlerini sorunsuz tamamlayabilmeleri için önemli uyarılarda bulundu.
ATA AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
ATA AÖF'ye kayıtlı öğrenciler, ders kayıtlarını yenilemek için önce materyal ücretlerini ödemek zorundalar. Bu ödeme yapılmadan kayıt işlemi tamamlanamıyor. Ödeme işlemleri, banka şubeleri, ATM'ler veya online olarak Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden gerçekleştirilebilecek. Materyal ücretini ödeyen öğrenciler, daha sonra OBS'ye giriş yaparak ders seçimlerini yapacaklar.
ATA AÖF KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?
Ders kayıt yenileme süreci 4 Ekim 2024'e kadar devam edecek. Ancak bu tarihe kadar kayıt yapamayan öğrenciler için mazeretli kayıt dönemi de bulunuyor. Mazeretli kayıtlar 7-11 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılabilecek. Bu tarihler dışında kayıt yenileme imkanı bulunmadığı için öğrencilerin belirtilen süreler içinde işlemlerini tamamlaması büyük önem taşıyor.