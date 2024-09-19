KPSS ÖN LİSANS TABAN PUANLARI 2024! Ön Lisans atama puanları nasıl? A ve B grubu atama kadroları!

KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) ön lisans sınavı 1 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirildi ve bu sınav devlet memuru olmak isteyen birçok adayın geleceğini şekillendirecek. Sınav sonuçları ve taban puanları, adaylar tarafından yakından takip ediliyor. ÖSYM tarafından açıklanan sonuçlarla birlikte KPSS ön lisans taban puanları da büyük önem taşıyor.
KPSS ÖNLİSANS 55,60,65,70,75 ve 80 PUANLA NEREYE GİRİLİR?
Geçtiğimiz süreçte KPSS tercihlerini kabul eden ve yerleştirme işlemlerini gerçekleştiren ÖSYM atama puanlarını erişime açmıştı. KPSS Ön lisans atama puanları kadro ve şehirlere göre farklılık göstermektedir. Aşağıdaki linke tıklayarak KPSS geçen süreçteki atama ve yerleştirme puanlarına ulaşabilirsiniz.
ATAMA PUANLARI
https://www.osym.gov.tr/TR,29547/kpss-20241-bazi-kamu-kurum-ve-kuruluslarin-kadro-ve-pozisyonlarina-yerlestirme-sonuclarina-iliskin-sayisal-bilgiler.html
Yukarıda yer alan link üzerinden atama puanlarını görüntüleyebilirsiniz.
KPSS ÖNLİSANS PUANLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?
Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.
Kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu Kadrolarına ilk defa atanacakların geçerli bir KPSS puanına sahip olmaları zorunlu.
2022 yılında yapılan KPSS sınavının geçerlilik süresi ön lisans düzeyindeki adaylar için 2024 yılında yapılacak sınavların sonuçları açıklandığında sona ereceğinden kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu Kadrolarına atanmak üzere tercih yapmak isteyen adayların bu sınava mutlaka girmeleri gerekiyor.
KPSS B GRUBU KADRO NEDİR?
Kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar, A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılıyor.
a) A Grubu Kadrolar; Bakanlıklar, bunların başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,