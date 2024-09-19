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KPSS ÖN LİSANS TABAN PUANLARI 2024! Ön Lisans atama puanları nasıl? A ve B grubu atama kadroları!

KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) ön lisans sonuçları, devlet memuru olmak isteyen adaylar için büyük bir önem taşıyor. 2024 KPSS Ön Lisans sınavı 1 Eylül'de gerçekleştirildi ve bu yıl 1 milyon 205 bin 899 aday başvurdu. Sınavda adaylara 120 sorudan oluşan genel yetenek ve genel kültür testleri yöneltildi. Sonuçların 20 Eylül 2024 Cuma günü ÖSYM'nin takvimine uygun olarak erişime açılacağı belirtildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Eylül 2024, 10:16 Güncelleme Tarihi 19 Eylül 2024, 10:17
KPSS ÖN LİSANS TABAN PUANLARI 2024! Ön Lisans atama puanları nasıl? A ve B grubu atama kadroları!

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KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) ön lisans sınavı 1 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirildi ve bu sınav devlet memuru olmak isteyen birçok adayın geleceğini şekillendirecek. Sınav sonuçları ve taban puanları, adaylar tarafından yakından takip ediliyor. ÖSYM tarafından açıklanan sonuçlarla birlikte KPSS ön lisans taban puanları da büyük önem taşıyor.

KPSS ÖNLİSANS 55,60,65,70,75 ve 80 PUANLA NEREYE GİRİLİR?

Geçtiğimiz süreçte KPSS tercihlerini kabul eden ve yerleştirme işlemlerini gerçekleştiren ÖSYM atama puanlarını erişime açmıştı. KPSS Ön lisans atama puanları kadro ve şehirlere göre farklılık göstermektedir. Aşağıdaki linke tıklayarak KPSS geçen süreçteki atama ve yerleştirme puanlarına ulaşabilirsiniz.

ATAMA PUANLARI

https://www.osym.gov.tr/TR,29547/kpss-20241-bazi-kamu-kurum-ve-kuruluslarin-kadro-ve-pozisyonlarina-yerlestirme-sonuclarina-iliskin-sayisal-bilgiler.html

Yukarıda yer alan link üzerinden atama puanlarını görüntüleyebilirsiniz.

KPSS ÖNLİSANS PUANLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.

Kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu Kadrolarına ilk defa atanacakların geçerli bir KPSS puanına sahip olmaları zorunlu.

2022 yılında yapılan KPSS sınavının geçerlilik süresi ön lisans düzeyindeki adaylar için 2024 yılında yapılacak sınavların sonuçları açıklandığında sona ereceğinden kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu Kadrolarına atanmak üzere tercih yapmak isteyen adayların bu sınava mutlaka girmeleri gerekiyor.

KPSS B GRUBU KADRO NEDİR?

Kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar, A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılıyor.

a) A Grubu Kadrolar; Bakanlıklar, bunların başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il
özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

Adayların, B Grubu Kadrolar için ÖSYM'ce gerçekleştirilecek yerleştirme işlemlerine başvuru tarihi itibarıyla sınava girdikleri öğrenim düzeyinde mezun durumda olmaları şarttır.

B GRUBU KADROLARA YERLEŞTİRME

Adaylar, ÖSYM tarafından B Grubu Kadrolara; puanları, tercihleri ve kadro sayıları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirilecektir. Yerleştirme işlemleri ile ilgili esaslar Tercih Kılavuzunda yer alacaktır. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

Yerleştirmede adayların ÖSYM'ye internet yoluyla gönderdiği bilgiler esas alınacaktır. Yerleştirme sonuçları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına ve adaylara internet yoluyla, elektronik ortamda bildirilecektir.

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın ilan edilmiş kadrolara doğrudan atanacaklardır. Ancak atama için öngörülen koşullara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içinde getiremeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

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