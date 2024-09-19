KPSS ÖN LİSANS TABAN PUANLARI 2024! Ön Lisans atama puanları nasıl? A ve B grubu atama kadroları!

KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) ön lisans sınavı 1 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirildi ve bu sınav devlet memuru olmak isteyen birçok adayın geleceğini şekillendirecek. Sınav sonuçları ve taban puanları, adaylar tarafından yakından takip ediliyor. ÖSYM tarafından açıklanan sonuçlarla birlikte KPSS ön lisans taban puanları da büyük önem taşıyor.

KPSS ÖNLİSANS 55,60,65,70,75 ve 80 PUANLA NEREYE GİRİLİR?

Geçtiğimiz süreçte KPSS tercihlerini kabul eden ve yerleştirme işlemlerini gerçekleştiren ÖSYM atama puanlarını erişime açmıştı. KPSS Ön lisans atama puanları kadro ve şehirlere göre farklılık göstermektedir. Aşağıdaki linke tıklayarak KPSS geçen süreçteki atama ve yerleştirme puanlarına ulaşabilirsiniz.

ATAMA PUANLARI

https://www.osym.gov.tr/TR,29547/kpss-20241-bazi-kamu-kurum-ve-kuruluslarin-kadro-ve-pozisyonlarina-yerlestirme-sonuclarina-iliskin-sayisal-bilgiler.html

Yukarıda yer alan link üzerinden atama puanlarını görüntüleyebilirsiniz.