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Kasım ara tatili ne zaman başlayacak? MEB takvimine göre ara tatil tarihleri

2024-2025 eğitim öğretim yılı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre başladı ve milyonlarca öğrenci okullara dönüş yaptı. Öğrenciler, derslerle yeniden buluşmanın heyecanını yaşarken tatil tarihleri de merak konusu oldu. Özellikle kasım ayında yapılacak olan ilk ara tatilin ne zaman başlayacağına dair sorular gündemde yer alıyor.

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Giriş Tarihi 19 Eylül 2024, 11:18 Güncelleme Tarihi 19 Eylül 2024, 11:20
Kasım ara tatili ne zaman başlayacak? MEB takvimine göre ara tatil tarihleri

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Yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte okullarda ders başı yapan öğrenciler ve veliler ara tatilin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2024 yılı ara tatil tarihlerini açıkladı.

KASIM AYI ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Okulların açılmasıyla birlikte gözler ara tatil takvimine çevrildi. MEB tarafından açıklanan resmi takvime göre, 2024-2025 eğitim yılı içerisindeki ilk ara tatil 11 Kasım 2024 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler yoğun geçen ders döneminin ardından 15 Kasım 2024 Cuma gününe kadar tatil yapacak.

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

Birinci dönemin sona ermesiyle birlikte öğrenciler, ikinci dönemde de bir ara tatil fırsatına sahip olacaklar. 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak olan ikinci ara tatil, 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.

2024-2025 EĞİTİM YILI ARA TATİLLERİ

Birinci dönem ara tatili: 11-15 Kasım 2024
İkinci dönem ara tatili: 31 Mart - 4 Nisan 2025

Birinci dönem, 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ise 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, ikinci dönem ara tatiline 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve bu tatil 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.

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