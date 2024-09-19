Kasım ara tatili ne zaman başlayacak? MEB takvimine göre ara tatil tarihleri

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Yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte okullarda ders başı yapan öğrenciler ve veliler ara tatilin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2024 yılı ara tatil tarihlerini açıkladı.

KASIM AYI ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? Okulların açılmasıyla birlikte gözler ara tatil takvimine çevrildi. MEB tarafından açıklanan resmi takvime göre, 2024-2025 eğitim yılı içerisindeki ilk ara tatil 11 Kasım 2024 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler yoğun geçen ders döneminin ardından 15 Kasım 2024 Cuma gününe kadar tatil yapacak.