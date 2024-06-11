KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU 2024 || Ön Lisans başvuru ücreti ne kadar, hangi bankalardan yapılacak? ais.osym.gov.tr ile başvuru yap!

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans oturumu için heyecan dolu bir süreç başlıyor. KPSS ön lisans başvuru tarihleri ve sınav takvimi ÖSYM tarafından belirlendi. Adaylar, sınav için gerekli olan başvuru işlemlerini tamamlamak için heyecanla bekliyorlar.
KPSS Ön Lisans Başvuruları Ne Zaman?
2024 yılı KPSS ön lisans başvuruları 13 Haziran - 2 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak. Bu süreçte adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin resmi internet sitesi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan gerçekleştirebilecekler.
Başvurunun tamamlanabilmesi için sınav ücretinin yatırılması gerekmektedir. Ücretler, anlaşmalı bankaların ATM'leri, banka şubeleri, internet bankacılığı veya ÖSYM'nin e-Ödemeler sistemi aracılığıyla kredi kartı/banka kartı ile ödenebilir.
Ücret hakkında detaylar netleştiğinde haberimizde yer alacaktır.