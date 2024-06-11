KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU 2024 || Ön Lisans başvuru ücreti ne kadar, hangi bankalardan yapılacak? ais.osym.gov.tr ile başvuru yap!

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans oturumu için heyecan dolu bir süreç başlıyor. KPSS ön lisans başvuru tarihleri ve sınav takvimi ÖSYM tarafından belirlendi. Adaylar, sınav için gerekli olan başvuru işlemlerini tamamlamak için heyecanla bekliyorlar.