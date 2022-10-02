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    • Eğitim
    • 02.10.2022 08:56
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    • 02.10.2022 08:57
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    KPSS ÖABT PUAN HESAPLAMA | KPSS ÖABT 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? KPSS’de 70, 80, 90 puan almak için kaç net gerekli?

    KPSS sınavıyla birlikte puan hesaplama ve değerlendirme adayların gündeminde yer alıyor. Adaylar bu hafta sonu KPSS alan bilgisi oturumlarında ter dökecek.

    takvim.com.tr
    KPSS ÖABT 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?

    2022 KPSS oturumları devam ediyor. ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS alan bilgisi sınavı bu hafta sonu düzenleniyor. KPSS puan hesaplama sınava giren adayların gündeminde yer alıyor. Peki, KPSS ÖABT 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? KPSS'de 70, 80, 90 puan almak için kaç net gerekli? İşte detaylar...

    KPSS'DE 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

    Her testte doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri (1/4) çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

    KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    KPSS, puanının hesaplanabilmesi için adayın her iki teste de girmesi gerekmektedir.

    Genel yetenek testine girilmediği takdirde, puan hesabı yapılamıyor. İlaveten, KPSS puanının hesaplanabilmesi için her iki testten de en az bir net olması gerekiyor.

    Sınavda, dört yanlış bir doğruyu götürüyor. Net doğrular üzerinden puan hesaplaması yapılıyor. Yanlış cevap sayısı 4'e bölünüyor. Çıkan sayı, doğru sayısından düşülüyor. Böylece net doğru sayısı belirlenmiş oluyor.

    Bu uygulama her iki test için de yapılıyor.

    Örneğin P1 puan türünde; Genel yetenekten 35 doğru 12 yanlış, genel kültürden de 45 doğru 6 yanlış yapan biri:

    35 -12/4= 35-3=32 net

    45-6/4= 45-1,5=43,5 net

    P1 Genel yetenek %70 etkili, genel kültür %30 etkili olduğu için

    (35x0,7) + (43,5x0,3) +40 (ham puan)= 24,5+13,05+40= 77,55 puan almış oluyor.

        2022 KPSS'DEN 70 - 80 - 90 PUAN ALMAK İÇİN KAÇ NET GEREKİR?

        Genel Yetenek: 30 Net

        Genel Kültür: 25 Net

        P3 Puanı: 72,596

        Genel Yetenek: 30 Net

        Genel Kültür: 35 Net

        P3 Puanı: 76,796

        Genel Yetenek: 45 Net

        Genel Kültür: 50 Net

        P3 Puanı: 91,555
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        Haberler Eğitim KPSS ÖABT PUAN HESAPLAMA | KPSS ÖABT 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? KPSS’de 70, 80, 90 puan almak için kaç net gerekli?
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