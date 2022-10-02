2022 ÖSYM KPSS ÖABT sınavı kaç saat, dakika sürecek? 2022 KPSS ÖABT (Alan Bilgisi, Genel Yetenek) giriş çıkış saatleri nasıl?

KPSS ÖABT 2022 bu hafta yapıplıyor. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine girecek adaylar sınava kısa bir süre kala sınav saatini araştırmaya başladılar. Peki, KPSS ÖABT sınavı ne zaman? KPSS ÖABT sınavı kaç dakika sürecek? İşte merak edilenler...