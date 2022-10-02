2022 ÖSYM KPSS ÖABT sınavı kaç saat, dakika sürecek? 2022 KPSS ÖABT (Alan Bilgisi, Genel Yetenek) giriş çıkış saatleri nasıl?

KPSS ÖABT 2022 bu hafta yapıplıyor. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine girecek adaylar sınava kısa bir süre kala sınav saatini araştırmaya başladılar. Peki, KPSS ÖABT sınavı ne zaman? KPSS ÖABT sınavı kaç dakika sürecek? İşte merak edilenler...
KPSS ÖABT SAAT KAÇTA?
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 2 Ekim'de saat 10.15'te başlayacak.Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı 14.45'te gerçekleştirilecek. Adaylar, saat 14.30'tan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
ÖSYM'DEN ÖNEMLİ HATIRLATMA
Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların; ÖABT'de 120 dakikalık testlerde ilk 90 dakikası ve son 15 dakikası içinde; 150 dakikalık testlerde ilk 110 dakikası ve son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri yasaktır.