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    • Eğitim
    • 02.10.2022 08:40
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    • 02.10.2022 08:54
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    2022 ÖSYM KPSS ÖABT sınavı kaç saat, dakika sürecek? 2022 KPSS ÖABT (Alan Bilgisi, Genel Yetenek) giriş çıkış saatleri nasıl?

    KPSS ÖABT sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Adaylar sınav giriş belgelerini "https://ais.osym.gov.tr" internet adresi üzerinden erişim sağlayabiliyorlar. Sınava az bir zaman kala KPSS ÖABT sınav saati merak konusu oldu.

    takvim.com.tr
    2022 KPSS ÖABT saat kaçta?

    KPSS ÖABT 2022 bu hafta yapıplıyor. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine girecek adaylar sınava kısa bir süre kala sınav saatini araştırmaya başladılar. Peki, KPSS ÖABT sınavı ne zaman? KPSS ÖABT sınavı kaç dakika sürecek? İşte merak edilenler...

    KPSS ÖABT SAAT KAÇTA?

    KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 2 Ekim'de saat 10.15'te başlayacak.Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

    ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı 14.45'te gerçekleştirilecek. Adaylar, saat 14.30'tan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

    ÖSYM'DEN ÖNEMLİ HATIRLATMA

    Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların; ÖABT'de 120 dakikalık testlerde ilk 90 dakikası ve son 15 dakikası içinde; 150 dakikalık testlerde ilk 110 dakikası ve son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri yasaktır.

        KPSS ÖABT KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

        Türkçe, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Rehberlik, Beden Eğitimi, Okul Öncesi, İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri soru sayısı 75 olacak ve 120 dakika sürecek.

        Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sabah oturumu 10.15'te, öğleden sonra oturumu ise 14.45'te başlayacak. İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Matematik (Lise) Fizik, Kimya/Kimya Teknolojisi soru sayısı 75 olacak ve 150 dakika sürecek.
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        Haberler Eğitim 2022 ÖSYM KPSS ÖABT sınavı kaç saat, dakika sürecek? 2022 KPSS ÖABT (Alan Bilgisi, Genel Yetenek) giriş çıkış saatleri nasıl?
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