KPSS ÖABT kaç net kaç puan yapar? 2022 KPSS ÖABT puan hesaplama nasıl yapılır? 55, 60, 70, 80 puanla nereye yerleşirim?

Gündemde KPSS ÖABT puan hesaplama 2022 sorgulamaları sıklıkla yapılır oldu. Bugün ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan 2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Sınavı için heyecan dolu bekleyiş başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan eğitim kurumlarında kadrolu olarak öğretmenlik yapmak isteyen kişilerin katılacağı KPSS Alan Bilgisi ÖABT sınavında kaç net kaç puan yapar? İşte tüm bilgiler...
2022-KPSS LİSANS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ (ÖABT) SINAVI NE ZAMAN?
Kamu Personel Seçme Sınavı 2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı 2 Ekim 2022 tarihinde yapılacaktır. KPSS ÖABT sınav sonucu 21 Ekim 2022 tarihinde açıklanacaktır.
KPSS ÖABT PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
KPSS puanları, her bir test bölümünden yapılan netleri hesaplayarak yapılır. Her bir test bölümünde yapılan net sayısı, doğru cevaplanan soru sayısından yanlış cevap sayısının dörtte birinin çıkarılmasıyla hesaplanmaktadır.