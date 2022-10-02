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    • Haberler
    • 02.10.2022 08:53
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    • 02.10.2022 08:53
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    KPSS ÖABT kaç net kaç puan yapar? 2022 KPSS ÖABT puan hesaplama nasıl yapılır? 55, 60, 70, 80 puanla nereye yerleşirim?

    2022- KPSS ÖABT bugün gerçekleşecek ve adaylar heyecanlı bir şekilde sınav sonrasında yapmak istedikleri KPSS ÖABT puan hesaplama işlemi hakkında şimdiden bilgi edinmek istiyor. Peki, KPSS ÖABT puan hesaplama 2022 nasıl yapılır? KPSS Alan Bilgisi ÖABT sınavında kaç net kaç puan yapar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.

    takvim.com.tr
    KPSS ÖABT kaç net kaç puan yapar?

    Gündemde KPSS ÖABT puan hesaplama 2022 sorgulamaları sıklıkla yapılır oldu. Bugün ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan 2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Sınavı için heyecan dolu bekleyiş başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan eğitim kurumlarında kadrolu olarak öğretmenlik yapmak isteyen kişilerin katılacağı KPSS Alan Bilgisi ÖABT sınavında kaç net kaç puan yapar? İşte tüm bilgiler...

    2022-KPSS LİSANS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ (ÖABT) SINAVI NE ZAMAN?

    Kamu Personel Seçme Sınavı 2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı 2 Ekim 2022 tarihinde yapılacaktır. KPSS ÖABT sınav sonucu 21 Ekim 2022 tarihinde açıklanacaktır.

    KPSS ÖABT PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    KPSS puanları, her bir test bölümünden yapılan netleri hesaplayarak yapılır. Her bir test bölümünde yapılan net sayısı, doğru cevaplanan soru sayısından yanlış cevap sayısının dörtte birinin çıkarılmasıyla hesaplanmaktadır.

        KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

        KPSS sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacaktır.

        Bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanır. Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilir. Her testte örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunur. Bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanır.
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        Haberler Haberler KPSS ÖABT kaç net kaç puan yapar? 2022 KPSS ÖABT puan hesaplama nasıl yapılır? 55, 60, 70, 80 puanla nereye yerleşirim?
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