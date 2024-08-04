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KPSS ÖABT kaç soru kaç dakika 2024? ÖABT sınavı saat kaçta bitiyor? KPSS Öğretmenlik sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?

Öğretmenlik yolunda ilerleyen binlerce aday için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2024 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT), bugün gerçekleştirilecek. Sınava sayılı saatler kala adaylar, son hazırlıklarını tamamlayarak heyecan ve stres arasında gidip geliyor. Birçok aday, sınavın başlama saati, süresi ve soru sayısı gibi detayları tekrar gözden geçiriyor. Peki, 2024 KPSS ÖABT sınavı ne zaman, saat kaçta? KPSS ÖABT kaç dakika sürecek ve kaç soru sorulacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 04 Ağustos 2024, 08:34 Güncelleme 04 Ağustos 2024, 08:34
KPSS ÖABT kaç soru kaç dakika 2024? ÖABT sınavı saat kaçta bitiyor? KPSS Öğretmenlik sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?

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Öğretmen adayları için heyecan dorukta! KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek. Sınav saatinin gelmesiyle birlikte adaylarda gerginlik ve heyecan bir arada yaşanıyor. Binlerce aday, sınavın başlangıç ve bitiş saatini, soru sayısını ve sınav süresini öğrenmek için internette yoğun bir araştırma içinde.

KPSS ÖABT SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 KPSS sınav takvimi sonrasında ÖABT sınavı tarihi belli oldu.

Buna göre; KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta saat 10.15'te, ÖABT İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise saat 14.45'te başlayacak.

KPSS ÖABT KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, ÖABT saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 75 soru için alanlarına göre 120 veya 150 dakika cevaplama süresi verilecek.



ÖABT İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise saat 14.45'te başlayacak ve 75 soru için 120 dakika yanıtlama süresi verilecek.

İlk oturumda saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra yapılacak ikinci oturumda ise saat 14.30'dan sonra adaylar binalara alınmayacak. Ek süre verilmesi uygun görülen adaylar ise 30 dakika ek sürelerini kullanabilecek.

KPSS'DE 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

Her testte doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri (1/4) çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

461 BİN 763 ADAY SINAVLARA BAŞVURDU

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, pazar günü düzenlenecek KPSS oturumlarına 461 bin 763 adayın başvurduğunu bildirdi.

Sınavların 81 ildeki 103 sınav merkezinde, 1362 binadaki 20 bin 286 salonda yapılacağını belirten Ersoy, "Toplam 63 bin 593 görevli sınav günü sahada olacak. Sınav güvenliği için 6 bin 834 emniyet mensubu görev yapacak. Gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları ücretten muaf tutuldu. 2024-KPSS oturumlarına 555 engelli aday başvuru yaptı. Bu oturumlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu, 1932 aday bu haktan yararlandı." ifadelerini kullandı.

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