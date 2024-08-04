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KPSS ÖABT A-B-C-D soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF indir! 4 Ağustos osym.gov.tr KPSS ÖABT cevap anahtarı: Sözel, Sayısal, Türkçe, Fen...

KPSS Lisans düzeyinde heyecan dorukta! Son oturum olan ve öğretmen adaylarının kaderini belirleyecek Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT), 4 Ağustos'ta gerçekleştirildi. Soru ve cevaplara odaklanan adayların akıllarındaki en önemli soru ise elbette ÖABT sonuçlarının ne zaman açıklanacağı oldu. Peki, ÖABT soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 04 Ağustos 2024, 11:56 Güncelleme 04 Ağustos 2024, 11:56
KPSS ÖABT A-B-C-D soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF indir! 4 Ağustos osym.gov.tr KPSS ÖABT cevap anahtarı: Sözel, Sayısal, Türkçe, Fen...

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KPSS Lisans maratonunun son ayağı olan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT), 4 Ağustos'ta geride kaldı. A Grubu KPSS kapsamında gerçekleşen sınav sonrası gözler, ÖSYM'den gelecek soru ve cevap anahtarlarına çevrildi.

2024 KPSS ÖABT SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Diğer KPSS sınavlarında olduğu gibi soru ve cevaplara ilişkin soru kitapçığı ve cevap anahtarlarını ÖSYM'nin sınavdan kısa süre sonra erişime sunması bekleniyor.

SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

2024 KPSS ÖABT Soruları ve Cevap Anahtarı Kitapçığı Açıklandı Mı?

Henüz KPSS ÖABT soruları ve cevap anahtarı kitapçığının yayımlandığına dair bir açıklama yapılmadı. ÖSYM, kitapçığı adayların erişimine açtığında, güncel bilgileri haberimize ekleyeceğiz.

KPSS ÖABT SONUÇ TARİHİ

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne katılan adayların sonuçları yine ÖSYM tarafından https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden 23 Ağustos günü ilan edilecek.

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