KPSS ÖABT A-B-C-D soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF indir! 4 Ağustos osym.gov.tr KPSS ÖABT cevap anahtarı: Sözel, Sayısal, Türkçe, Fen...

KPSS Lisans maratonunun son ayağı olan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT), 4 Ağustos'ta geride kaldı. A Grubu KPSS kapsamında gerçekleşen sınav sonrası gözler, ÖSYM 'den gelecek soru ve cevap anahtarlarına çevrildi.

2024 KPSS ÖABT SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Diğer KPSS sınavlarında olduğu gibi soru ve cevaplara ilişkin soru kitapçığı ve cevap anahtarlarını ÖSYM'nin sınavdan kısa süre sonra erişime sunması bekleniyor.

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